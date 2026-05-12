Россиянка из Сибири рассказала по-белорусски про Мир и Несвиж
- 12.05.2026, 14:45
Что ей понравилось больше?
25‑летняя сибирячка Арина переехала в Беларусь в конце прошлого года. Сейчас она ведет аккаунт в TikTok, где описывает впечатления от нашей страны и рассказывает о туристических достопримечательностях. Видеоролики в соцсети Арина записывает на белорусском языке.
На выходных она побывала в Мире и Несвиже и после этого рассказала о своих впечатлениях. Арина подчеркнула, что ей очень нравится природа нашей страны и обратила внимание на аллеи и парки, которые окружают дворец в Несвиже и замок в Мире.
«Моя рецензия на Мирский замок будет короткой: это самое красивое место, которое я видела в Беларуси. Мне там очень понравилось. Особенно запомнились прогулки по старинным лестницам — это был незабываемый аттракцион», — говорит она.
