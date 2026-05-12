Золотая статуя Трампа совпала со сценой из супергеройского сериала 1 12.05.2026, 15:33

Шоураннер сериала популярного сериала про супергероев «Пацаны» Эрик Крипке прокомментировал появление золотой статуи президента США Дональда Трампа, которая поразительно совпала со сценой из нового эпизода сатирического сериала, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

В сериале персонаж Хоумлендер устанавливает золотую статую самого себя в церкви, требуя поклонения и позиционируя себя как мессию. Спустя несколько часов после выхода эпизода в реальности в гольф-клубе «Trump National Doral Miami» во Флориде была представлена 5-метровая золотая статуя Трампа с поднятым кулаком, получившая прозвище «Дон Колосс».

Крипке отреагировал на совпадение в соцсетях, опубликовав сравнительное изображение и написав: «Серьезно, что за черт?»

Ситуация вызвала широкий резонанс, поскольку ранее Трамп уже публиковал созданное с помощью ИИ изображение, где он представлен в образе Иисуса Христа, что вызвало критику со стороны политиков и религиозных деятелей.

Сериал «Пацаны» уже не впервые пересекается с реальными событиями. После покушения на Трампа в 2024 году один из эпизодов пришлось сопровождать предупреждением, что сцены насилия вымышленные.

Сериал, находящийся на финальном, пятом сезоне, известен сатирой на супергероев и политику.

