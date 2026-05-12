Сколько шагов нужно делать ежедневно, чтобы не набирать вес? 4 12.05.2026, 16:11

Вовсе не 10 тысяч.

В течение десятилетий цель в 10 000 шагов рекламировалась как простой и безальтернативный путь к укреплению здоровья. Эта цифра кажется понятной, ее легко запомнить, а фитнес-трекеры и приложения в смартфонах ежедневно побуждают нас к ее достижению. Однако новое масштабное исследование доказало: это число никогда не основывалось на точных научных данных.

Об этом пишет Earth.

Уже сейчас более половины взрослого населения Европы страдают избыточной массой тела. Согласно глобальным прогнозам, к 2035 году ожирением будет болеть почти каждый третий житель планеты.

Это влияет на все аспекты жизни: снижается подвижность, ухудшается психическое здоровье и риск хронических болезней. Именно поэтому изменение образа жизни остается первым и главным этапом лечения, который должен предшествовать приему лекарства или хирургическому вмешательству.

Главная проблема — удержать результат

Похудеть сложно, но удержать новый вес еще труднее. Профессор Марван Эль Гоч из Университета Модены и Реджо-Эмилии (Италия) отмечает важность долгосрочных стратегий.

«Самая важная и серьезная задача при лечении ожирения — предотвращение повторного набора веса. Приблизительно 80% людей с избыточным весом или ожирением, которые сначала худеют, как правило, набирают часть или весь потерянный вес назад в течение трех-пяти лет», — объясняет профессор.

По его словам, выявление стратегии, которая помогла бы людям поддерживать свой новый вес, имеет огромное клиническое значение.

Чтобы найти идеальную формулу успеха, исследователи проанализировали 868 научных работ, из которых отобрали 14 наиболее высококачественных клинических испытаний. В исследовании приняли участие около 4000 человек из разных стран.

Анализ показал, что на этапе снижения веса участники программ, добившихся успеха, увеличили количество шагов в среднем до 8400 в день. Те же, кто сумел удержать результат, продолжали проходить около 8200 шагов каждый день.

На основе этих данных исследователи предлагают новое практическое значение — 8500 шагов в день. Эта цифра основывается на реальных данных, а не на рекламных выдумках. Ученые выяснили, что каждая дополнительная тысяча шагов при похудении напрямую связана с лучшими долгосрочными результатами.

Один из ключевых выводов исследования показывает, что роль ходьбы изменяется в зависимости от этапа. На начальных этапах похудения увеличение количества шагов не имело решающего значения — здесь главную роль играла диета и снижение калорийности рациона.

Однако с течением времени роль физической активности становилась критической. Именно высокая ежедневная активность помогала людям не прибавить в весе снова после завершения интенсивной фазы диеты.

«Участников следует постоянно поощрять к увеличению количества шагов примерно до 8500 в день на этапе снижения веса и поддержания этого уровня активности в дальнейшем, чтобы предотвратить повторное увеличение массы тела. Увеличение количества шагов до 8500 — это простая и доступная стратегия», — подытожил профессор Эль Гоч.

Новая цель в 8500 шагов не только научно обоснована, но и психологически легче достижения. Реалистичная цель способствует регулярности, являющейся ключом к здоровью в долгосрочной перспективе.

