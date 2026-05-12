«Здесь еще должны доплачивать» 1 12.05.2026, 16:00

Белорусов удивил номер в отеле Сенно с видом на райисполком.

Белоруска опубликовала в TikTok обзор номера в отеле в Сенно, заметила BGmedia. «Как думаете, сколько ночь стоит? Номер в отеле Сенно. Зато вид из окна на красивый город. Годно)?» — подписала она ролик.

Судя по кадрам, среди плюсов оказался только вид на здание местного райисполкома. Всё остальное напоминало либо декорации к советскому фильму, либо фильм ужасов.

В комментариях некоторые белорусы не поверили, что в нашей стране может быть такой отель. Другие же писали, что нужно радоваться тому, что в Сенно вообще есть отель.

«Хоть кто-то это показал. Один только люкс более-менее. Но туда обычным людям нет доступа».

«Тут ещё должны доплачивать».

«Вы ожидали в Сенно отель 5 звёзд? Хорошо, что есть хоть 1 звезда, это не курорт, а для командировки сойдёт».

«Если бы был частный, давно бы уже штрафами обложили или закрыли!»

На инвестпортале властей Беларуси есть сообщение, что ЖКХ Сенно готово продать отель за 150 тысяч долларов.

Кстати, этот отель упоминают не в первый раз. Летом 2025 года блогер Павел Пармон ночевал в худших отелях Беларуси и делился впечатлениями. Был он в том числе и в Сенно.

Номер действительно впечатлил парня. В туалете всё было настолько скромно, что сложно найти слова для описания. Под потолком висела просто лампочка. Даже туалетной бумаги пожалели — оставили для гостя небольшой кусочек. Развеселило блогера то, что шпингалет на двери в стратегически важное место есть с двух сторон.

Зато и цена оказалась смешной — чуть больше 20 рублей за ночь.

«Тут яшчэ павінны даплачваць». Беларусы ў шоку ад гатэля ў Сянне з выглядам на райвыканкам — BGmedia

Некаторыя не паверылі, што ў нашай краіне можа быць такі гатэль. Іншыя пісалі, што трэба радавацца таму, што ў Сянне наогул ёсць гатэль.

