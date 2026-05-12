Путин предложил Индии российские запасы редкоземельных металлов 1 12.05.2026, 15:54

Документ может быть подписан в ближайшее время.

Индия и Россия хотят подписать предварительное соглашение по разведке, переработке и технологическому сотрудничеству в сфере критически важных минералов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника. По словам собеседников агентства, в соглашении речь идет о литии и редкоземельных металлах. Документ может быть подписан в ближайшие несколько месяцев. Один из источников Reuters также сообщил, что Индия может вернуться к проекту по разведке лития в Мали, который реализует российская госкорпорация «Росатом», если политическая ситуация в стране стабилизируется. Ранее Индия вышла из проекта из-за проблем с безопасностью.

Индия уже подписала соглашения по критическим минералам с Аргентиной, Австралией и Японией и ведет переговоры с Перу и Чили. Нью-Дели пытается обеспечить новые зарубежные поставки редкоземельных металлов, но успехи скромны — в 2024 году удалось подписать лишь одно соглашение по разведке и добыче лития на участках в Аргентине.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 декабря подготовить план развития в стране индустрии редкоземельных металлов. За месяц кабмин должен был утвердить «дорожную карту» по долгосрочному развитию производства редкоземельных металлов. По оценкам Минприроды, в недрах находится 28,5 млн тонн редкоземельных металлов и более 650 млн тонн редких металлов. Однако их добыча практически не ведется, а почти все внутреннее потребление покрывается за счет импорта. При потреблении 3000 тонн редкоземельных металлов в год их добыча составляет лишь 50 тонн. Доля импорта превышает 98%. По данным Минпромторга, за счет зарубежных закупок обеспечивается 57% потребностей России в вольфраме, 51% — в молибдене, 61% — в цирконии, более 90% — в ниобии, более 60% — в тантале и 100% — в литии. Доля России в мировой добыче редкоземельных металлов составляет около 1%. Не имея собственных технологий добычи редкоземельных металлов, российские власти также пытались привлечь китайские технологии.

В последние годы Индия стремится сократить зависимость от Китая, который доминирует на мировом рынке ряда критически важных минералов и обладает передовыми технологиями добычи и переработки. В 2023 году индийское правительство включило более 20 минералов в список критически важных для энергетического перехода и растущего промышленного спроса. Индия подготовила программу стимулирования объемом $290 млн для частных компаний, производящих магниты из редкоземельных металлов, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники.

