В шаге над пропастью: Кремлю не хватает денег на регионы 12.05.2026, 16:26

Но все ищут «стрелочника».

Регионы РФ имеют рекордные долги и дефициты бюджетов, а ВС РФ – наименьшие за 2 года темпы «закупок» наемников, пишет УНИАН. Какая здесь связь, кого теперь будут «доить» и почему российские власти сами начали пугать россиян тем, что это только начало?

У Кремля все до сих пор «следует плану», но все больше россиян начинают интересоваться, какие еще сюрпризы этот «план» им готовит. И уже не рядовые какие-то, извините, «либералы», которые исподтишка ненавидят Путина, но и вполне «скрепоносное» ядро населения - то, что «вне политики». «Военкоры» и «zлогеры» тоже «воют на болотах», откровенно ностальгируя по временам мятежа Пригожина.

И все это хорошо. Но главное сейчас - что о «непростой ситуации» заговорили на верхушке российской герантократии - непосредственно в Минфине, который всю эту историю и оплачивает - конечно, не сам, а по налогам от «царских подданных». «Предательство» пришло откуда не ждали - сама власть «дискредитирует» власть. Дожили…

Этот кризис «прогрыз» себе путь в публичное измерение несколько «обходными путями» - через местные бюджеты, ставшие наглядным проявлением изречения: «где тонко - там и рвется». Местные власти уже не могут скрывать положение дел с региональными бюджетами, а центральные власти - что денег на спасение всех регионов нет. Министр финансов РФ Силуанов прямо об этом заявил.

«Пикантность» ситуации добавляет то, что «львиная доля» сумасшедших разовых выплат по контрактам с МО РФ платили именно местные бюджеты.

Эксперты объяснили суть стагнационных процессов в российских финансах и стоит ли скоро ждать краха российской экономики по аналогии с советской, где тоже первыми не выдержали именно регионы.

Неурядицы на местах

Согласно заявлениям главы российского Минфина, дефицит «консолидированных бюджетов субъектов РФ» вырастет с прошлогодних 1,54 триллиона до 1,9 триллиона рублей по итогам 2026 года. И это все «по оптимистическому сценарию».

Силуанов говорит также, что в 2026 году дефициты местных бюджетов возрастут на 27%, но в течение 2025 года они уже взлетели в 5 раз по сравнению с 2024 годом. В прошлом году 73 из 89 субъектов РФ имели дефицитные бюджеты, в то время как в 2024-м таких было всего 49.

При этом государственный долг регионов достиг 3,5 трлн «деревянных» (треть из которых Силуанов пообещал списать), а долг перед коммерческими банками – 1,3 трлн. При чем он отметил, что обслуживание долга становится для регионов обузой, ведь на эти выплаты уже приходится 19% всех налоговых поступлений на местах.

«Казалось бы, не страшно, не критично, однако есть особые беспокойства у нас по отдельным субъектам РФ», - добавил министр «болотных» финансов, намекая на «20 проблемных регионов», которых он «мотивировал сокращать расходы».

Еще интересно, что все больше страдают от кризиса местных бюджетов «регионы-доноры», среди которых и Москва.

«Мы видим, что основной прирост дефицита возник у регионов-доноров», - добавил Силуанов, призвав их к «приоретизации и консолидации» бюджетов (это более высокомерная вариация на тему «денег нет, но вы держитесь»).

Это при том, что московские власти уже заявляли о сокращении на 10% инвестиционных выплат и на 15% – сокращении госслужащих.

Другие чиновники, тоже присутствовавшие на встрече с министром финансов, добавили «красок» кризису.

В частности, глава бюджетного комитета Совета Федерации Артамонов сообщил, что проблема произошла вследствие того, что 68% сэкономленных средств «вынуждены тратить на СВО». То есть на этой встрече озвучили как последствия, так и причину – путинскую войну. Ранее уже были сообщения, что даже у богатых регионов уже не хватает средств на «ветеранов СВО».

А почему это вообще так осмелили российские чиновники? Ибо пусть и без таких радикальных высказываний, типа «кризис» (вместо «охлаждения»), но все же достаточно откровенно высшее руководство государства-агрессорки признает, насколько все там плохо, и даже прогнозирует ухудшение ситуации.

Более того, Силуанов прямо говорит, что статистика местных бюджетов «оптимистичная» – то есть не соответствует реальности. Чего это их так вдруг «поплавило», что они публично набрасывают целую кучу «измены»? Без профессионалов тут не разобраться.

«Можем повторить» в разрезе регионов

Сейчас уже мало кто помнит, но СССР не «лопнул» мгновенно. Сначала там начались беспорядки и конфликты в регионах, по которым экономический кризис ударил первым – денег на всех уже не хватало. В частности, «парад суверенитетов» начался с объявления независимости «Нахичеванской АССР» в 1990 году, что стало первым наглядным проявлением кризиса в самом Союзе, а не только в социалистических республиках Варшавского блока. Подобные, но менее многочисленные акции на тот момент уже прошли в Алма-Ате (еще в 1986 году), Минске, Тбилиси и т.д. Все они были разогнаны войсками.

В том же 1990 году о независимости объявила Литва, весной 1991 года – Грузия. Затем начался каскадный эффект, когда из Союза побежали все, кому было не лень – Эстония, Латвия, Молдова, Армения.

Если попытку объявления независимости в Нахичеване советские войска под лозунгами защиты армян жестоко подавили события так называемого Черного января (что и переросло со временем в Карабахские войны), то постепенно масштабы протестов и захвата власти «народными фронтами» выросли настолько, что Кремль уже не мог ситуацию контролировать.

И уже после этого произошел Августовский путч как попытка захвата власти более радикальной частью КПСС, которую почти никто не поддержал, а затем и встреча в Беловежской пуще, где Леонид Кравчук от Украины, Станислав Шушкевич от Беларуси и Борис Ельцин от РСФСР официально «похоронили» СССР.

Но началось все с того, что в регионах завершились ресурсы – прежде всего для «элит». Об этом напоминает Илья Несходовский, внештатный эксперт Сети защиты национальных интересов АНТС.

«Эта история сейчас с местными бюджетами - это больше не о том, что у РФ закончатся деньги на войну, как о том, что это может привести к каким-то бунтам и недовольству непосредственно в регионах. И уже местные власти под этим давлением могут пойти на какие-то децентрализационные процессы. СССР распался под лозунгом «хватит кормить Москву», это может повториться в РФ. Сценарий, который действительно остановит войну, это фактически распад РФ. Именно к этому ведут проблемы в регионах», - указывает он.

Суть этих проблем в современной России он описывает следующим образом:

«Местные бюджеты формируются прежде всего по налогу на доходы физических лиц и, в значительной степени, по налогам на прибыль для юридических лиц. В результате существенного ухудшения экономической ситуации в РФ, поступления от налога на прибыль существенно упали. Это был первый «колокольчик» для бюджетов регионов РФ. Предприятия все чаще сокращают либо персонал, либо их. физических лиц Это еще больше уменьшило доходную часть региональных бюджетов. И теперь выйти из этой ситуации они уже не могут.

Ибо, как говорит экономический эксперт, чтобы из нее выйти, нужно стимулировать экономическую активность в стране – а это невозможно, на фоне сокращения и федерального бюджета. Плюс федеральный и местные бюджеты начинают конкурировать между собой за налоги.

«Учетная ставка ЦБ РФ тоже достаточно высока. Внутренних резервов на сегодняшний день РФ уже нет, санкции ограничивают деятельность соответствующих предприятий, платежеспособный спрос населения существенно упал и так далее. Зато вырос налог на доходы - но тот, что перечисляется в федеральный бюджет, - продолжает Илья Несходовский», - продолжает Илья Несходовский. теперь будут на самих людях. Они уже задерживают заработную плату учителям, врачам и тому подобное.

По словам специалиста по экономике, чтобы ее отсрочить, местные власти также начали брать взаймы у коммерческих банков, а ставка здесь около 20% годовых - это «дорогие деньги».

«Они таким образом не решают проблему, а просто откладывают ее на следующие периоды. Это все сработало бы, если бы проблема была временная. Но она долгосрочна. Многие региональные бюджеты уже банкроты. А федеральный бюджет не имеет ресурса, чтобы их спасти. Поэтому возможны новые урезания бюджетов, а также эмиссия денег», - добавляет Несходовский.

Именно поэтому он и заключает, что Россия повторяет путь позднего СССР.

