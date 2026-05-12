12 мая 2026, вторник, 16:47
США и Украина готовят меморандум о военном сотрудничестве

  • 12.05.2026, 16:39
СМИ узнали подробности.

Проект, согласованный Государственным департаментом США и послом Украины в США Ольгой Стефанишиной, является первым шагом к оборонному соглашению, которое позволит Украине экспортировать военные технологии в США и производить беспилотники в совместных предприятиях с американскими компаниями. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на собственные источники.

«Во время войны в Иране Украина отправила беспилотники-перехватчики и пилотов на Ближний Восток, чтобы помочь союзникам США защищаться от тех же типов беспилотников Shahed иранской разработки, которые Россия использовала для атак на украинские города», — говорится в публикации.

Следовательно, в течение последних двух месяцев Украина уже подписала оборонные соглашения с Саудовской Аравией, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами, и украинские чиновники говорят, что готовятся к заключению еще больше соглашений.

Украина впервые предложили Белому дому идею сотрудничества по беспилотникам в августе 2025 года, после того, как президент Трамп частным образом похвалил операцию «Паутина».

Украинские чиновники сообщили CBS News, что сотрудничество с США в сфере беспилотников будет взаимовыгодным, поскольку американское финансирование поможет обеим странам расширить производство оборонной продукции.

В материале говорится, что несколько украинских компаний уже привезли свои технологии в США. В марте General Cherry, один из крупнейших производителей дронов в Украине, подписал соглашение о производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в США вместе с американским производителем военной техники Wilcox Industries.

Также Пентагон пригласил украинские компании принять участие в своей инициативе «Доминирование дронов» — программе стоимостью 1,1 миллиарда долларов, направленной на выявление дронов для военных контрактов США.

«Но более широкая оборонная сделка, которая потенциально могла бы принести больше украинских технологий в США, столкнулась с политическими препятствиями», — сообщает СМИ.

Также украинские чиновники сообщили изданию, что они почувствовали «недостаток поддержки» соглашения по беспилотникам со стороны высокопоставленных чиновников Министерства обороны и Белого дома, особенно после начала войны в Иране. Ведь президент Трамп публично отклонил предложение Украины о помощи в борьбе с «Шахедами» на Ближнем Востоке.

«Но меморандум, подготовленный между Киевом и Вашингтоном по соглашению о дронах на ранней стадии, похоже, свидетельствует о том, что эти препятствия могут быть устранены», — отмечает издание.

