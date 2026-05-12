Стало известно, сколько жилья покупают россияне в Минске 12.05.2026, 16:30

На них приходится большинство сделок с иностранцами.

В последние два года в Минске наблюдается снижение активности покупателей, но стоимость квадратного метра продолжает расти. При этом россияне стабильно покупают 140-145 квартир в квартал. Такие данные приводит Национальное кадастровое агентство.

Агентство отмечает, что доля граждан Беларуси на рынке занимает 94-96%. В 2022-2024 годах доля сделок с участием нерезидентов Беларуси составляла около 5%. Похожая ситуация наблюдалась в первом квартале 2026 года-граждане Беларуси приобрели 94,4% квартир в Минске.

Из иностранцев больше всего жилья в Минске покупают граждане России (60%). Также среди покупателей были граждане Литвы, Китая, Украины. В 2025 году – еще граждане Турции, Казахстана и Израиля.

«В среднем за 2024-2026 годы количество квартир, приобретенных с участием граждан РФ, стабильно – 140-145 в квартал [560-580 в год. – Ред.]», – сообщает Национальное кадастровое агентство.

За первые три месяца 2026 года 40% квартир, приобретенных нерезидентами Беларуси, расположены в микрорайонах Минск-Мир, Сухарево, Лебяжий, Либкнехта, Маяк Минска.

За 2024-2026 годы квартиры в Минске приобретали представители 65 государств, включая экзотические: Эль-Сальвадор, Кабо-Верде и Гренада.

«Иностранные покупатели не оказывают определяющего влияния на общий ценовой уровень в Минске: их доля стабильна (4-6%), абсолютное большинство сделок совершается гражданами Беларуси. При выборе квартир нерезиденты концентрируются в локациях с современной застройкой», – заключает Национальное кадастровое агентство.

