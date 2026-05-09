На видео с парада в Москве заметили интересное 9.05.2026, 17:11

Авиационная часть парада вызывает вопросы.

Парад 9 мая в Москве завершился полетом самолетов. Однако росСМИ вместо реальных кадров опубликовали видео, созданное искусственным интеллектом.

На это указал Telegram-канал «єРадар». Одно из центральных медиа РФ выдало за реальные кадры снятые с такого ракурса, что оператору с камерой пришлось бы летать между бортами и снимать.

И это еще не самый большой абсурд. Если обратить внимание на набор флагов на борту якобы участвовавшего в параде в Москве самолета, можно увидеть флаги, вероятно, таких стран: Бельгия, Франция, Нидерланды, Канада, Германия, Дания, Норвегия, Финляндия, Италия, Венгрия, Польша, Австрия, пишет «Телеграф».

В то же время росСМИ заявили, что на их кадрах — пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи», завершившие путинский парад.

Следует отметить, что во время парада глушили мобильный интернет. Также на Красную площадь ограничили доступ журналистов. Кроме официальных кремлевских СМИ, нормально вести трансляцию никто не мог.

Парад завершился довольно быстро, он длился всего 45 минут. Действо прошло скучно и пресно.

Путин сказал пропагандистскую речь, повторив затасканные формулировки. Его прическа привлекла больше внимания, чем слова — редкие волосы Путина на его лысине раздувал ветерок. В целом, глава РФ выглядел не очень — плохо упорядоченные волосы, обвисшее лицо и шея, тяжелая походка. Левой рукой он сильно размахивал, когда только появился на параде, тогда как правая (он был повернут к камерам именно левым боком) висела почти без движения.

