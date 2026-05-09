В апреле Литва предоставила статус беженца 15 белорусам 9.05.2026, 17:12

В апреле этого года 15 гражданам Беларуси предоставлен статус беженца в Литве, свидетельствуют данные Департамента миграции при Министерстве внутренних дел этого балтийского государства.

Случаев отказа в предоставлении убежища, отклонения ходатайств в прошлом месяце не было.

С начала года статус беженца получило 22 белорусских гражданина (в январе им были наделены двое, феврале — тоже двое, марте — трое).

