В апреле Литва предоставила статус беженца 15 белорусам
- 9.05.2026, 17:12
В апреле этого года 15 гражданам Беларуси предоставлен статус беженца в Литве, свидетельствуют данные Департамента миграции при Министерстве внутренних дел этого балтийского государства.
Случаев отказа в предоставлении убежища, отклонения ходатайств в прошлом месяце не было.
С начала года статус беженца получило 22 белорусских гражданина (в январе им были наделены двое, феврале — тоже двое, марте — трое).