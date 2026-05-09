«Сегодня прошел последний парад Путина» 9.05.2026, 18:10

Парад в Москве в этом году подсветил слабость правителя РФ.

Путин ослаб, и это сложно было не заметить по тому, как шла подготовка и проходил парад 9 мая в этом году, сообщил украинский журналист Иван Яковина. Именно поэтому можно предположить, что этот парад станет для него последним. Путин или не доживет до следующего, или Украина уже не будет столь уступчивой и все-таки нанесет удары баллистикой по Красной площади 9 мая.

Свое мнение Иван Яковина высказал в эфире «И грянул Грэм».

Журналист ответил на вопрос, можно ли сказать, что парад в Москве в этом году показал слабость Путина: «Показывает, конечно. И формат его проведения, и вся эта борьба, которая предшествовала, и те угрозы, которые звучали с обеих сторон по поводу этого парада, все это, как мне кажется, точнее, я достаточно твердо убежден, все указывает на то, что это последний парад 9 мая, на котором присутствует Путин и который проводится в таком режиме».

«Хорошо, в этот раз Трамп все-таки отговорил Зеленского наносить удары, но в следующий раз уже не получится у него отговорить. Это, во-первых, а, во-вторых, у Украины почти наверняка уже будут баллистические ракеты, которыми можно будет такой удар нанести, что не отвертишься. Там уже даже Московская противоракетная оборона не поможет этого удара избежать. Так что, я думаю, это последний парад Путина», - уверенно заявил Яковина.

Также политический аналитик отметил: «Путин тянется к Гитлеру потому, что они одной крови, одних мотивов. У них очень похожая идеология. Я думаю, что совершенно справедливо называть тот строй, который сейчас функционирует в России, фашизмом». Это самый настоящий фашизм во всех его проявлениях, и, да, действительно с Гитлером их очень много роднит». Он бессознательно тянется именно в сторону фашизма и нацизма».

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com