9 мая 2026, суббота, 19:00
«Классический трюк белорусских производителей не прошел»

  • 9.05.2026, 18:44
Белорусский экспорт на китайский рынок заметно просел.

Общий объем экспорта Беларуси в Китай в 2025 году достиг около $1,7 млрд, что на 8,4% меньше, чем в предыдущем году, пишет телеграм-канал «Китайская угроза».

И констатирует, что «классический трюк белорусских производителей с Китаем не прошел»: «Одним из ключевых факторов, способствовавших снижению белорусского экспорта в Китай, стала потеря доступа к китайскому рынку птицеводства».

Когда в декабре 2024-го Пекин раскрыл, что большие запасы белорусских куриных лапок были получены путем закупки продукции за рубежом и продажи ее Китаю под видом отечественной, он практически полностью заблокировал импорт птицеводческой продукции из Беларуси, отмечает ресурс.

Ущерб, понесенный Беларусью в первый год действия запрета, оценивается в $140 млн.

Напомним, что белорусские независимые расследователи установили участников сомнительной схемы поставок куриных субпродуктов в Китай.

Например, китайская компания Winshun Trade Limited, заработавшая на контрабандном реэкспорте турецких куриных лапок через Беларусь в Китай. Она числится среди кредиторов предполагаемой резиденции Лукашенко под Сочи.

В список входит и беларус Дмитрий Жуковский, работавший в свое время в ООО «Глобалкастом», связанном с Виктором Шейманом.

