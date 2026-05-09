Бойцы «Хартии» прорвали передний край обороны РФ

Бойцы «Хартии» прорвали передний край обороны РФ1
- 9.05.2026, 14:35
Нацгвардейцы продвинулись в районе Волчанска.
Бойцы 2-го корпуса Национальной гвардии Украины «Хартия» провели успешную боевую операцию в районе Волчанска Харьковской области, рассказали в подразделении.
В апреле–мае 2026 года военные пересекли линию столкновения и провели зачистку переднего края обороны вглубь до ротного опорного пункта, говорится в сообщении.
В боевых действиях приняли участие иностранные добровольцы из стран Латинской Америки. Вместе с украинскими бойцами.
«В ходе операции штурмовыми группами полка была уничтожена система полевых укреплений противника, зачищены блиндажи и ликвидирован личный состав врага, находившийся на позициях и в укрытиях», – рассказали в «Хартии».
Нацгвардейцы указали, что оккупанты несколько раз пытались восстановить утраченные позиции, но безуспешно.