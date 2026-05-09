Бойцы «Хартии» прорвали передний край обороны РФ 1 9.05.2026, 14:35

1,620

Нацгвардейцы продвинулись в районе Волчанска.

Бойцы 2-го корпуса Национальной гвардии Украины «Хартия» провели успешную боевую операцию в районе Волчанска Харьковской области, рассказали в подразделении.

В апреле–мае 2026 года военные пересекли линию столкновения и провели зачистку переднего края обороны вглубь до ротного опорного пункта, говорится в сообщении.

В боевых действиях приняли участие иностранные добровольцы из стран Латинской Америки. Вместе с украинскими бойцами.

«В ходе операции штурмовыми группами полка была уничтожена система полевых укреплений противника, зачищены блиндажи и ликвидирован личный состав врага, находившийся на позициях и в укрытиях», – рассказали в «Хартии».

Нацгвардейцы указали, что оккупанты несколько раз пытались восстановить утраченные позиции, но безуспешно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com