  • 9.05.2026, 14:35
Бойцы «Хартии» прорвали передний край обороны РФ

Нацгвардейцы продвинулись в районе Волчанска.

Бойцы 2-го корпуса Национальной гвардии Украины «Хартия» провели успешную боевую операцию в районе Волчанска Харьковской области, рассказали в подразделении.

В апреле–мае 2026 года военные пересекли линию столкновения и провели зачистку переднего края обороны вглубь до ротного опорного пункта, говорится в сообщении.

В боевых действиях приняли участие иностранные добровольцы из стран Латинской Америки. Вместе с украинскими бойцами.

«В ходе операции штурмовыми группами полка была уничтожена система полевых укреплений противника, зачищены блиндажи и ликвидирован личный состав врага, находившийся на позициях и в укрытиях», – рассказали в «Хартии».

Нацгвардейцы указали, что оккупанты несколько раз пытались восстановить утраченные позиции, но безуспешно.

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим — Ирина Халип
Последний парад Путина — Игорь Эйдман
Важное свидетельство — Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев» — Александр Невзоров