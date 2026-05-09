США ввели санкции против белорусской компании и двух ее сотрудников 9.05.2026, 14:24

В Вашингтоне заявили, что они помогали Ирану закупать оружие.

Министерство финансов США ввело санкции против десяти физических и юридических лиц из разных стран, которые, по данным ведомства, помогали Ирану закупать оружие и компоненты для беспилотников и ракет. В санкционный список попала и белорусская компания Armory Alliance, сообщает ведомство.

Санкции введены в рамках кампании Economic Fury («Экономическая ярость»), направленной на подрыв иранского военно-промышленного комплекса.

Согласно заявлению Минфина, белорусская компания Armory Alliance LLC выступала посредником в закупках для иранского Центра инноваций и технологического сотрудничества (CITC) — организации, которая координирует приобретение технологий для Ирана.

По данным американского ведомства, в эти закупки также были вовлечены два сотрудника Armory Alliance: гражданин Ирана Мохаммадмахди Малеки и гражданин Беларуси Мохаммед Али Толибов, генеральный директор компании. Минфин США называет его «давним посредником в закупках оружия для Ирана в Беларуси».

Кроме белорусской компании и ее сотрудников, под санкции попали также фирмы и физические лица из Китая, Гонконга и ОАЭ.

В заявлении Минфина подчеркивается, что США продолжат «действовать, чтобы обеспечить безопасность Америки, и нацеливаться на иностранных физических и юридических лиц, поставляющих иранским военным оружие для использования против американских сил».

В результате введенных санкций вся собственность и активы указанных лиц и компаний, находящиеся в США или под контролем американских граждан, блокируются. Также запрещаются любые транзакции с ними.

