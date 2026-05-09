Зеленский: Украина станет полноправной частью Евросоюза 9.05.2026, 15:31

Президент Украины заявил о подготовке к новым шагам европейской интеграции.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что попытки России сломить и расколоть Европу не увенчаются успехом.

Об этом глава Украины сообщил в Telegram по итогам разговора с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Зеленский выразил благодарность за поздравления украинцам и Украине с Днем Европы и благодарность за всю поддержку Европы для Украины во время украинской обороны в полномасштабной войне.

«Мы защитим свою независимость и право нашего народа самостоятельно выбирать путь. Именно этим мы защитим и право всех европейских народов жить так, как они сами того хотят. России не удастся сломить Европу и расколоть ее: было много попыток, но ни одна не сработала. И не сработает», - подчеркнул Зеленский.

Как добавил президент Украины, они с Коштой обсудили совместную работу ради дальнейшей европейской интеграции Украины.

Зеленский убежден, что Украина станет полноправной частью Евросоюза:

«Готовимся к открытию кластеров и дальнейшим решениям».

Кроме того, как добавил Зеленский, они обсудили и недавние шаги в дипломатии, а также договоренность при посредничестве США провести обмен пленными с Россией в формате 1000 на 1000.

Заявления Кошта

В свою очередь, председатель Европейского Совета Антониу Кошта заявил, что обращается к украинцам как к будущим членам семьи Евросоюза.

«В День Европы мы отмечаем общий европейский проект, когда наши основатели выбрали единство вместо раздора и сотрудничество вместо конфликта. Они решили построить будущее мира, свободы и процветания на руинах Второй мировой войны. Ваше мужество вдохновляет нас каждый день. Вы защищаете наши европейские ценности. Мы будем рядом с вами столько, сколько понадобится для достижения справедливого и прочного мира», – подчеркнул Кошта.

Как заявил президент Европейского Совета, в Европе верят, что будущее украинцев - в Евросоюзе:

«Для этого ведется большая и настойчивая работа».

По его словам, в Европе «с нетерпением ждут возможности как можно скорее сделать следующие шаги в процессе вашего вступления».

Кошта убежден, что вместе Евросоюз и Украина построят общее европейское будущее.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com