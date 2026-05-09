В Венгрии начал работу новый парламент

В Венгрии начал работу новый парламент1
- 9.05.2026, 16:16
На здание вернули флаг ЕС.
В Венгрии 9 мая собрался на инаугурационное заседание новоизбранный парламент, где абсолютное большинство имеет партия «Тиса» Петера Мадьяра, сообщает «Европейская правда».
В субботу 9 мая парламент Венгрии нового созыва, избранный на выборах 12 апреля, собрался на свое первое заседание. Абсолютное большинство в нем, как известно, теперь имеет оппозиционная «Тиса».
В этот же день должны утвердить правительство Петера Мадьяра.
Парламент уже избрал спикером представительницу «Тисы» Агнеш Форстхоффер, а также вице-спикеров, из которых почти все являются представителями «Тисы» один – представитель теперь оппозиционной «Фидес», один – от Христианско-демократической народной партии KDNP, и один – от ультраправой MI Hazánk.
Одним из первых решений нового спикера стало возвращение флага ЕС на здание парламента – впервые за 12 лет.
Предыдущий многолетний премьер-министр Виктор Орбан отсутствует на инаугурационной сессии; бывший глава МИД Петер Сийярто присутствует в зале.