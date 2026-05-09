9 мая 2026, суббота, 17:25
  • 9.05.2026, 17:18
Президент Еврокомиссии поздравила Мадьяра со вступлением в должность

«Мощный сигнал в эти сложные времена».

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра со вступлением в должность.

Заявление в соцсети Х она опубликовала вскоре после того, как новое правительство в Будапеште приняло присягу.

Фон дер Ляйен отметила, что в этот День Европы «наши мысли в Будапеште».

«Надежда и обещание восстановления – мощный сигнал в эти сложные времена. Впереди у нас важная работа. Мы будем двигаться вперед вместе – для Венгрии и для Европы», – написала она.

Днем 9 мая новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром, лидером до сих пор оппозиционной «Тисы», приняло присягу и официально начинает работу.

Перед этим на инаугурационном заседании парламента избрали спикера законодательного органа; одним из первых ее решений стало возвращение на здание флага ЕС.

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров