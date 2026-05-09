Президент Еврокомиссии поздравила Мадьяра со вступлением в должность
- 9.05.2026, 17:18
«Мощный сигнал в эти сложные времена».
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра со вступлением в должность.
Заявление в соцсети Х она опубликовала вскоре после того, как новое правительство в Будапеште приняло присягу.
Фон дер Ляйен отметила, что в этот День Европы «наши мысли в Будапеште».
«Надежда и обещание восстановления – мощный сигнал в эти сложные времена. Впереди у нас важная работа. Мы будем двигаться вперед вместе – для Венгрии и для Европы», – написала она.
Днем 9 мая новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром, лидером до сих пор оппозиционной «Тисы», приняло присягу и официально начинает работу.
Перед этим на инаугурационном заседании парламента избрали спикера законодательного органа; одним из первых ее решений стало возвращение на здание флага ЕС.
Congratulations to @magyarpeterMP on becoming Prime Minister of Hungary.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 9, 2026
This Europe Day, our hearts are in Budapest.
The hope and promise of renewal is a powerful signal in these challenging times.
We have important work ahead of us.
For Hungary and for Europe, we are…