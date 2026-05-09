Новое правительство Венгрии во главе с Мадьяром приняло присягу 9.05.2026, 16:42

После присяги Мадьяр выступил в парламенте со своей первой речью.

Новое венгерское правительство во главе с Петером Мадяром, лидером до сих пор оппозиционной «Тисы», приняло присягу и официально начинает работу.

После присяги Мадьяр выступил в парламенте со своей первой речью.

Он отметил, что новая власть получила мандат от венгерского народа на открытие нового раздела в жизни страны, что Венгрия сейчас стремится к более свободной, более человечной, более полной надежд эре, и что новая власть обещает делать так, чтобы то, что нас объединяет, было сильнее того, что нас разъединяет.

Сообщают, что площадь перед парламентом полностью заполнена людьми, которые пришли отметить конец «эпохи Орбана».

Перед этим на инаугурационном заседании парламента избрали спикера законодательного органа; одним из первых ее решений стало возвращение на здание флага ЕС.

По данным одного из недавних опросов, 64% венгров рассчитывают, что Мадьяр улучшит отношения с Украиной.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com