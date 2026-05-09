Украинские дроны загоняют Кремль в тупик 9.05.2026, 17:43

Система разваливается и изнутри.

Россия тратит миллиарды на ремонт нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и теряет доходы из-за ударов украинских БпЛА, говорится в исследовании Института изучения войны (ISW). В свою очередь российский Центробанк признает, что атаки на инфраструктуру напрямую влияют на экономику страны и замедляют ее восстановление.

Детальнее о том, как украинские дальнобойные санкции влияют на экономику, в материале журналистов FREEДОМ.

Украинские дроны уничтожают возможности РФ в производстве и экспорте нефтепродуктов. В ночь на 8 мая беспилотники атаковали НПЗ в Ярославле, который входит в пятерку крупнейших российских заводов и является самым крупным нефтеперерабатывающим предприятием в Центральном федеральном округе России.

Кроме того, в Ростове-на-Дону местные жители жаловались на большое количество взрывов. В результате возник пожар в районе завода лакокрасочных материалов «Эмпилс» и филиала научно-технического центра «Радар». Научно-технический центр разрабатывает и обслуживает комплексы специального назначения, в частности, сотрудничает с Минобороны РФ.

Ранее под ударом оказалась линейная производственно-диспетчерская станция «Пермь», узловая станция системы «Транснефти». Она отвечает за перекачку, хранение и распределение нефти по магистральным трубопроводам.

«Ярославль более чем в 700 км от государственной границы Украины. Объект нефтяной отрасли, имевший большое значение для финансирования российской войны. Благодарю Вооруженные силы Украины и нашу военную разведку за такое проявление справедливости. Украинские дальнобойные санкции продолжают действовать в ответ на российские удары по нашим городам и селам. Россия должна выбрать настоящий мир, и только сильное давление это обеспечит», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ярославский НПЗ за 2025 год имел чистую прибыль в 7,6 млрд рублей, а выручка составляла почти 52,5 млрд. Это был рекордный финансовый результат за последние пять лет. Теперь Россия теряет свою прибыль.

Как заявляет президент Украины Владимир Зеленский, по самым скромным оценкам, с начала года Москва потеряла не менее 7 млрд долларов только из-за точных украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам и нефтяной инфраструктуре: из-за ущерба, простоев и задержек с отгрузками.

В Институте изучения войны отмечают, что рост цен на нефть из-за эскалации конфликта в Иране теоретически должен был наполнять российскую казну, однако субсидии и поврежденная инфраструктура нивелируют этот эффект.

- Кампания дальних ударов Украины по российской нефтяной инфраструктуре в тылу России, вероятно, продолжит оказывать влияние на доходы России от экспорта нефти и газа, поскольку ключевые нефтяные порты России, такие как «Усть-Луга» и «Приморск» в Ленинградской области, работают с неполной загрузкой, что не позволяет Кремлю в полной мере извлечь выгоду из более высоких цен на нефть и ослабления санкций США, — говорят эксперты ISW.

После начала полномасштабного вторжения в Украину Кремль нарастил расходы на военно-промышленный комплекс (ВПК) и существенно сократил инвестиции в гражданский сектор. Например, доля жилья, которое строят с нарушением сроков, за год выросла почти в пять раз, заявляет Служба внешней разведки Украины. А среди региональных застройщиков ситуация еще хуже: в некоторых случаях задержки затронули до 60% проектов.

«Наиболее уязвимы региональные компании и те, кто набрал долгов на пике рынка: для них задержки в сдаче объектов рискуют обернуться кризисом ликвидности, судебными исками покупателей и реструктуризацией. Для экономики России в целом это означает торможение смежных отраслей, рост доли проблемных кредитов в банковском секторе и дополнительное давление на и без того истощенные региональные бюджеты», — говорится в сообщении разведки.

Как заявлял пресс-секретарь российского диктатора Путина Песков, правительство работает над решениями, которые должны как-то изменить негативную тенденцию в экономике. Но уже даже Центробанк РФ предупредил, что атаки украинских дронов замедлят восстановление. С начала апреля шесть НПЗ останавливали свою работу. В результате экспортные возможности России снизились почти на 20%. Аналитики полагают, что из-за повреждений портовой инфраструктуры и нефтеперерабатывающих предприятий добыча и экспорт нефти сократятся почти вдвое.

«Денег не хватает ни на что. Валюты не хватает ни на что. Не хватает валюты для того, чтобы закупать импортные компоненты для оружия. Не хватает валюты для того, чтобы стабилизировать рубль. Не хватает валюты для того, чтобы осуществлять макроэкономические валютные операции для поддержки финансовой системы. Не хватает валюты для того, чтобы содержать прокси-силы за рубежом», — так высказался о нынешнем финансовом положении РФ заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.

Система, созданная кремлевским режимом, разваливается изнутри. Страдает элита, которой пришлось вернуть свои капиталы в Россию. За последние три года у бизнесменов конфисковали активы на сумму около 5 трлн рублей.

Также нарушается консенсус, согласно которому государство не вмешивалось в частную жизнь людей, а граждане — в политику, приводит слова неназванного бывшего высокопоставленного чиновника российского правительства издание The Economist. Ведь теперь власть предлагает россиянам лишь репрессии и цензуру, ярким проявлением которой является ограничение доступа населения к интернету.

