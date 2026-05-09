Мадьяр озвучил свои планы на посту премьера Венгрии 9.05.2026, 18:39

Сегодня в Венгрии день освобождения от Орбана.

Лидер до недавнего времени оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр официально стал премьер-министром Венгрии. За его назначение проголосовал венгерский парламент, который сегодня впервые собрался в новом составе после апрельских выборов.

Как пишет Telex, за назначение Мадьяра проголосовало большинство депутатов новоизбранного парламента, где его партия получила конституционное большинство. «За» его назначение отдали свои голоса 140 из 199 депутатов. Остальные голосовали «против». Никто не воздержался от голосования.

Кроме того, был избран спикер парламента. Эту должность заняла заместитель председателя партии «Тиса» Агнеш Форстхоффер. Одним из первых ее решений стало возвращение флага Евросоюза на здание парламента, откуда его убрали еще 12 лет назад по требованию пророссийского правительства Виктора Орбана. Интересно, что сам экс-премьер вообще не появился на первом заседании обновленного парламента.

В длительной инаугурационной речи новоиспеченный премьер Петер Мадьяр раскритиковал своего предшественника, обвинив его правительство в экономическом упадке Венгрии, создании атмосферы политической ненависти в стране, а также в построении коррупционной системы, за которую теперь тщательно возьмутся правоохранительные органы.

Мадьяр также призвал уйти в отставку президента страны Томаша Шуйока, который является политическим соратником Виктора Орбана.

Кроме того, Мадьяр объявил о намерении провести конституционную реформу и исправить те искажения в институциональной системе государства, которые за 16 лет наделал Орбан.

- Мы начнем пересмотр конституционной системы Венгрии, усилим систему сдержек и противовесов, инициируем ограничение количества премьер-министерских сроков, – сказал Мадьяр.

Стоит отметить, что в своей речи новоиспеченный лидер Венгрии полностью проигнорировал внешнюю политику, сосредоточившись исключительно на внутренней повестке дня.

