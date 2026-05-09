«Не прикрывайте свои преступления народной Победой» 7 9.05.2026, 19:30

2,988

Фото: «Бумага»

85-летняя петербурженка вышла с таким плакатом 9 мая.

85-летняя Людмила Васильева, пережившая ребенком блокаду Ленинграда, вышла 9 мая к Соловецкому камню в Петербурге с плакатом: «Не прикрывайте свои преступления народной Победой».

Васильева также принесла к мемориалу узникам ГУЛАГа букет цветов и свечу, сообщает «Медуза».

Пенсионерку задержали и отвезли в 43 отдел полиции. Вместе с ней в полицию забрали журналиста, освещавшего акцию.

Фото: «Бумага»

Из полиции Васильеву отпустили без составления протокола об административном правонарушении. От нее требовали написать объяснения, но она отказалась, сославшись на 51 статью Конституции РФ, в которой записано, что «никто не обязан свидетельствовать против себя самого».

Людмила Васильева регулярно устраивает антивоенные акции. Ее неоднократно задерживали. В 2024 году она собиралась участвовать в выборах губернатора Петербурга, но не смогла собрать достаточно подписей для выдвижения. В марте 2026 года записала видеообращение, в котором призвала к тихому протесту. На видео Васильева показала ромашку, «простой цветок мира». Букет ромашек она принесла и 9 мая к Соловецкому камню.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com