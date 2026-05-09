Каспаров назвал регион, который первым отсоединится от РФ после войны 1 9.05.2026, 20:22

Гарри Каспаров

Кроме того, он указал на территориальные интересы Китая в России.

Один из лидеров российской оппозиции, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров уверен, что после завершения войны в Украине начнется распад России, а первым регионом, который отсоединится от РФ, вероятно, станет Северный Кавказ.

Такую точку зрения политик озвучил в эфире «24 канала».

Кроме того, Каспаров указал на территориальные интересы Китая в России. По словам политика, Пекин уже нацелился на российский Дальний Восток и Восточную Сибирь – земли, которые принадлежали Китаю до 1860 года.

«Главный вопрос экономического выживания (для России – ред.) связан с тем, заберет ли Китай Дальний Восток и Восточную Сибирь», – добавил Каспаров.

Комментируя войну Украины и России, он отметил, что Киев теперь наносит удары по инфраструктуре, которая подпитывает режим Путина. Нефть, логистика и промышленность обеспечивают богатство кремлевской элиты. Путин не может вечно сжигать их деньги на войну, которая не принесет победы.

Также Каспаров затронул тему поддержки Украины со стороны Европы. Политик считает, что многие западноевропейские лидеры по-прежнему слишком осторожно реагируют на масштаб угрозы.

В то же время страны Балтии, Польша и Финляндия уже готовятся к возможной российской агрессии.

