Отправят новое оружие Украине: политик из США рассказал, как удалось дожать Трампа 1 9.05.2026, 18:24

1,384

Фото: Getty Images

Общественное мнение имеет большое влияние на американского президента.

Госдеп США одобрил продажу Украине американского вооружения на сумму 373 миллиона долларов. Речь идет о боеприпасах расширенной дальности. Американское общество без помощи Украине не воспринимает деятельность администрации Дональда Трампа, как положительную. Поэтому США не имеют выбора и будут помогать дальше ВСУ.

Об этом в интервью «24 Каналу» отметил американский политик, общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, озвучив, что в США регулярно проводятся социологические опросы и более 60% населения выступает за то, чтобы оказывать поддержку Украине до ее полной победы.

Кто давит на Трампа?

Американский политик рассказал о том, что внутри Республиканской партии тоже немалый процент (ориентировочно 70%) поддерживает решение о помощи украинской армии. По словам Пинкуса, президенту США сообщают о результатах опросов и он точно знает о настроениях американцев, поэтому игнорировать их мнение не может.

Общественный деятель указал на то, что на Трампа сегодня давят и религиозные сообщества Соединенных Штатов, в частности католики и евангелисты, которые с первых дней войны начали оказывать Украине гуманитарную помощь. Пинкус озвучил, что основной костяк электората Трампа – это как раз евангелисты, их в Соединенных Штатах насчитывается более 90 миллионов.

- Это база Трампа, его главная платформа. Поэтому продолжается сбор средств в пользу Украины для оказания гуманитарной помощи (со стороны религиозных представителей). Сегодня электорат должен быть активным в период борьбы определенных кандидатов перед промежуточными выборами в США, – озвучил Пинкус.

Что сближает США и Украину?

Политик отметил на том, что есть много мероприятий, которые осуществляют США для Украины, но это публично не разглашается по ряду причин, в первую очередь – безопасности. Например, по его словам, новые образцы американского вооружения приоритетно направляются на украинский фронт, где тестируются в полевых условиях.

- Украинцы имеют впечатляющие идеи по разработке дронов, которые намного дешевле и по точности не уступают американским. Наши привозят свои технологии и ИИ, что ускоряет процесс производства. То представьте, какую помощь может Украина оказывать самими США. Приведу пример: наибольший объем дронов, который могут производить США – 300 тысяч ежегодно, тогда как одна украинская фирма – 3 миллиона. Это сближает наши оборонные системы, – уверен Пинкус.

Подытоживая, президент Республиканского клуба имени Рейгана отметил, что американский народ верен украинскому и выразил убеждение, что победа обязательно будет за ВСУ, не исключено, по его словам, что уже в этом году.

Какое оружие от США может получить Украина?

США рассматривают возможность продать для украинской армии боеприпасы типа JDAM-ER и соответствующего оборудования к ним. В Госдепе сообщили, что украинская сторона обратился к американской с потребностью приобрести в США 1200 комплектов хвостовых частей для боеприпасов JDAM типа KMU-572, а также более 330 комплектов для JDAM типа KMU-556. JDAM представляет собой комплект спецоборудования для неуправляемых бомб, который превращает их в управляемые.

Пакет будет предусматривать также оборудование, которое необходимо для обслуживания указанных боеприпасов, запчасти, расходные материалы, программное обеспечение. Кроме того – логистические и технические услуги. Главным подрядчиком этого заказа указывается фирма Boeing.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com