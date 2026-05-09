Белоруска в соцсети возмутилась ценами в «гипермаркете для богатых» 2 9.05.2026, 19:24

В комментариях разгорелась дискуссия.

Белоруска поделилась в Threads своим мнением о том, что в гипермаркетах «Корона» и Green все стоит слишком дорого. По ее словам, цены привели в ужас. В комментариях развернулась дискуссия по этому поводу, заметило «Зеркало».

— Зашла сейчас в «Корону» и ужаснулась ценам. Как все дорого. Мне кажется, самые дорогие магазины — это «Корона», Green. Я не знаю, на кого рассчитаны эти цены? Помидоры по 13,15 рубля, когда везде уже по 4,5 рубля, огурчики маленькие по пять рублей, здесь десять. Даже черри маленькие в пачке красные медовые по 9,10 рубля, — негодует она.

По ее словам, непонятно, на кого эти цены рассчитаны.

— Пенсионер это не купит, потому что дорого, средний покупатель купит, много не возьмешь. Богатый купит, и ему будет плевать на цены. Я немного в трансе… — делится автор поста.

Тем временем мнения в комментариях разделились. Некоторые считают, что это не цены высокие, а «мы так мало зарабатываем».

Другие отмечают, что те помидоры за пять рублей, о которых она говорит, по вкусу пластиковые, а вкусные помидоры во всех магазинах стоят дороже:

«А где вы нашли такие огурцы и помидоры по 4−5 рублей? Сдавайте пароли, явки. Я небогатый человек и 80% покупок делаю в «Короне». Там есть то, что не найти нигде в одном месте. Базовые продукты там стоят столько же, но качество и ассортимент лучше. А вот Green — да, неоправданная *ерня».

«Ну не ходите, если дорого. На одинаковые товары — цены везде плюс-минус одинаковые, а продукция собственного производства там лучшая из сетей. И в принципе «Корона» — лучший магазин».

«Корона» не дороже «Евроопта», ассортимент самый большой, дисконтная программа работает, закупаюсь там в основном. Особая любовь — хлеб и кондитерские изделия».

«В «Санте» вялые огурцы по десять. Нарваться в любом магазине можно. В любом случае дешевле, чем на рынке. Вот там действительно цены космос».

«В «Короне» есть выбор. Помидоры по 13, по крайней мере, съедобны. Там и подешевле помидоры есть, но их есть нельзя».

«Я две недели назад помидоры в «Санте» по 17 рублей покупала, других не было. Но, кстати, очень вкусные были».

«Ага. В «Санте» филе лосося на льду 90 рублей, а в «Короне» — 81».

«Автор, вы все время пишете о цене на помидоры в «Евроопте», а то, что у этих овощей общего с нормальными помидорами — одно название, почему-то не говорите. Это просто несъедобно. Дело здесь не столько в ценах в «Короне» (если использовать дисконт, она примерно сопоставима с тем же «Еврооптом»), сколько в том, что «Корона» вам хотя бы предоставляет выбор: можно подешевле и попроще, а можно и «по-богатому», а вот в «Евроопте» и «Копеечке» этого выбора часто нет, к большому сожалению».

«Вы только на рынок «Валерьяново» не ездите, там цены такие, что продавцов хочется спросить, не на частных ли джетах их товар доставляют».

