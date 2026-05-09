Цементные заводы Беларуси задолжали более $744 миллионов 9.05.2026, 20:13

Отдавать будут по «замороженному» курсу.

Три белорусских цементных завода задолжали государству более 744 млн долларов, показал проведенный «Позіркам» анализ указа № 156, который Лукашенко подписал 7 мая.

Согласно документу, опубликованному 9 мая на Национальном правовом интернет-портале, у Белорусского цементного завода (БЦЗ; Костюковичи, Могилевская область) на 1 ноября 2025 года образовалась задолженность перед республиканским бюджетом в размере 203,72 млн долларов — за выплаты по китайским кредитам, произведенные за счет бюджета в 2015–2024 годах.

Предприятие «Красносельскстройматериалы» (городской поселок Красносельский в Волковысском районе Гродненской области) по той же причине должно государству 166,23 млн долларов; «Кричевцементношифер» (Кричев, Могилевская область) — 241,37 млн долларов, а также 133,013 млн долларов и 16,159 млн рублей по гарантиям, которые государство исполнило перед белорусскими банками.

Прежде было определено, что бюджетные выплаты по китайским кредитам Красносельский завод должен был начать возмещать с 2030 года, а Костюковичский и Кричевский — с 2029-го (возмещение последнего по выплаченным банкам из бюджета госгарантиям были рассчитаны на 2030–2038 годы). Платить по валютным долгам они были обязаны в рублях, но по плавающему курсу — не менее 5% суммы задолженности в год.

Новый указ сдвинул начало выплат на 2026 год (до 2029 года — не менее 2,5% выручки, в 2030–2033 годах — не менее 4%, с 2034-го — не менее 5%). Вместе с тем рассчитываться по валютным задолженностям, образовавшимся до 5 мая 2026 года, заводы будут по «замороженному2 на эту дату курсу доллара (2,8315 рубля), то есть долги не вырастут, даже если американская валюта подорожает.

До 20 мая каждое предприятие должно открыть в «Беларусбанке» специальный счет для аккумулирования средств на погашение долгов. Деньги должны перечисляться еженедельно и могут быть использованы исключительно на цель, под которую открыт счет. При этом у Министерства финансов есть право без согласия завода списать средства с этого счета, если платеж по долгу не перечислен вовремя.

Помимо финансовых обязательств перед государством у двух заводов есть задолженность перед «Беларусбанком» — остатки основных долгов по кредитам, привлеченным под гарантии правительства. У БЦЗ — 12,5 млн рублей, у «Кричевцементношифера» — 27,855 млн долларов. Задолженности должны быть погашены до конца 2026 года.

