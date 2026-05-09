В Сети высмеяли выражение лица Путина на параде в Москве 13 9.05.2026, 19:56

Хозяин Кремля чуть не лопнул.

На параде в Москве 9 мая камеры поймали забавное выражение лица российского правителя Путина. Это фото уже вдохновило украинцев на создание мемов, заметил «Телеграф».

Отмечается, что в Сети о курьезной мимике Путина пишут даже китайцы. Так, один из каналов отметил, что, вероятнее всего, хозяин Кремля поморщился именно из-за небольшого количества ветеранов Второй мировой, которых пригласили на парад.

«На видео так много пустых мест там, где должны быть ветераны — разве люди не появились? Не удивительно, что выражение лица Путина так ужасно», — говорится в сообщении.

Заметим, что на фото видно, насколько сильно поморщился Путин во время парада. Случилось это, когда он выходил из авто. Люди также заметили, что и ботокса в лице правителя не так много, ведь немало морщин. В Сети уже шутили на этот счет, написав, что санкции дошли и до ботокса.

Также в мемах упомянули и указ президента Украины Владимира Зеленского, которым он разрешил России провести парад 9 мая в Москве.

