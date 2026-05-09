Топ-5 лучших компактных смартфонов 9.05.2026, 20:44

Устройства получили мощные процессоры и качественные камеры уровня флагманов.

В 2026 году компактные смартфоны снова стали востребованными, хотя на рынке по-прежнему доминируют модели с крупными экранами до 6,9 дюйма. Портал SlashGear провел анализ актуальных компактных моделей и назвал 5 сбалансированных моделей.

Эксперты отмечают, что современный компактный телефон – это устройство с диагональю 6,1-6,3 дюйма, тонкими рамками и высокой автономностью, которое при этом не уступает старшим моделям по мощности и функциональности.

iPhone 17e

Apple продолжает развивать компактную линейку, и iPhone 17e, выпущенный в марте 2026 года, стал самым компактным новым iPhone с экраном 6,1 дюйма. Несмотря на бюджетный статус, он получил фирменный алюминиевый корпус, OLED-дисплей и актуальный процессор серии A19.

Главный компромисс – частота обновления 60 Гц и одна основная камера, но по скорости работы и качеству сборки это все еще полноценный флагманский опыт в компактном формате.

Samsung Galaxy S26

Samsung S26 считается одним из самых удачных компактных Android-флагманов на рынке. Он оснащен 6,3-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц и отличается тонкими рамками и легким корпусом весом около 167 грамм.

Устройство работает на новейшем процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 и предлагает тройную камеру, включая 3x-телеобъектив. Это один из самых сбалансированных вариантов для тех, кто хочет компактный, но мощный Android-фон.

Google Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro получил 6,3-дюймовый экран и фирменный "чистый" Android с поддержкой обновлениями до 2032 года. Его ключевая особенность – продвинутая система камер и "умная" обработка фото и видео.

Несмотря на сравнительно большой вес (207 грамм), модель остается одной из лучших для мобильной фотографии в компактном сегменте.

Motorola Razr Ultra

Motorola Razr Ultra предлагает альтернативный подход: это складной телефон, который становится очень компактным в закрытом состоянии. В отличие от старых раскладушек, внешний дисплей позволяет полноценно использовать приложения, читать сообщения, отвечать на звонки и использовать камеру, не раскрывая телефон.

При раскрытии пользователь получает большой 6.9-дюймовый pOLED дисплей с высокой частотой обновления (до 165 Гц), который по размеру и качеству сравним с обычными флагманами.

OnePlus 15T

OnePlus 15T – один из самых производительных компактных смартфонов с экраном около 6,3 дюйма. Он оснащен топовым чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и рекордной для производителя батареей емкостью 7500 мАч.

Главный минус – ограниченная доступность на глобальном рынке. Устройство было представлено в первую очередь для китайского рынка.

