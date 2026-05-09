«Климат совершит нечто беспрецедентное» 9.05.2026, 21:42

Самый сильный за всю историю Эль-Ниньо надвигается на Землю – что это значит для Беларуси?

В Telegram-канале Nadvorie сообщили, что Землю, вероятно, ждет самый сильный Эль-Ниньо за всю историю наблюдений. «Смартпресс» рассказал, что такое Эль-Ниньо и как он влияет на климат в Беларуси.

Самый сильный Эль-Ниньо прогнозирует Североамериканский мультимодальный ансамбль. Аномалии +3°C или выше (белая заливка на карте выше) распространены на огромной площади центральной и восточной частей Тихого океана.

«Весьма вероятно, что мы увидим, как климат в 2026–2027 годах совершит нечто беспрецедентное», – добавили в Nadvorie.

Что такое Эль-Ниньо

Эль-Ниньо – это теплая фаза климатического цикла ENSO (El Niño – Southern Oscillation, Эль-Ниньо – Южное колебание). Это природное колебание температуры поверхности океана и атмосферного давления в экваториальной части Тихого океана. Во время Эль-Ниньо воды в центральной и восточной частях Тихого океана становятся теплее обычного, пассаты ослабевают, а распределение тепла и влаги в атмосфере меняется.

Холодная фаза этого же цикла называется Ла-Нинья. Обычно такие события повторяются нерегулярно – раз в 2-7 лет, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

Эль-Ниньо влияет не на всю планету одинаково, но может менять температуру и режим осадков в разных регионах. В одних частях мира он повышает риск сильных дождей и паводков, в других – засух.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), с Эль-Ниньо часто связаны дополнительные осадки в отдельных районах юга Южной Америки, юга США, Африканского Рога и Центральной Азии, а также засухи в Австралии, Индонезии и части Южной Азии.

Влияет ли он на Беларусь

На глобальном уровне Эль-Ниньо обычно добавляет вклад в рост средней температуры у поверхности Земли. Всемирная метеорологическая организация связывала рекордно теплый 2024 год с сочетанием мощного Эль-Ниньо 2023-2024 годов и антропогенного изменения климата.

При этом, по информации ВМО, нет доказательств, что изменение климата уже увеличивает частоту или интенсивность Эль-Ниньо. Но более теплые океан и атмосфера могут усиливать последствия таких явлений – например, жару и сильные ливни.

Для Беларуси влияние Эль-Ниньо не такое прямое, как для тропических регионов. Белгидромет отмечает, что для территории страны нет однозначного сигнала, который позволял бы напрямую связывать Эль-Ниньо с конкретным сценарием погоды. Он не гарантирует ни жару, ни засуху, ни теплую зиму: многое зависит от циркуляции атмосферы над Европой и Северной Атлантикой.

При этом в годы интенсивного Эль-Ниньо в Беларуси может фиксироваться недобор осадков. Белгидромет приводил пример 2015 года: тогда за год выпало 540 мм осадков при климатической норме 642 мм. Поэтому для Беларуси Эль-Ниньо корректнее рассматривать не как прямой прогноз, а как один из глобальных факторов, который может косвенно повлиять на погоду.

