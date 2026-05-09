В Польше у границы с Беларусью нашли подростка, которого неделями искали в Нидерландах 9.05.2026, 22:06

Помог звонок в полицию.

В Польше в приграничном с Беларусью городе обнаружили 14-летнего подростка из Нидерландов, которого до этого более трех недель безуспешно разыскивали нидерландские и немецкие правоохранительные органы.

Об этом сообщает NOS и польская полиция.

14-летний Максим из Апелдорна в Нидерландах пропал из дома три недели назад, отправившись на велосипеде в неизвестном направлении. Выяснив как можно больше деталей, местная полиция предположила, что он решил поехать в Россию.

Информацию о пропавшем мальчике сначала передали немецким правоохранителям, предполагая, что он уже выехал за пределы Нидерландов. Впоследствии уведомили также польских коллег.

Наконец 9 мая полиция польского Белостока, что примерно в 40 км от границы с Беларусью, сообщила об обнаружении юноши. Его нашли благодаря звонку в полицию вечером 8 мая о том, что кто-то ночует под одеялом на остановке общественного транспорта.

- Оказалось, что это юноша, которого разыскивает нидерландская полиция. Подростка доставили в приют в Белостоке. Информация о нем передана нидерландской стороне, – отметили в полиции.

В Нидерландах сообщили, что родители Максима с большим облегчением отреагировали на то, что его наконец нашли, уже поговорили с ним по телефону и приедут забрать его домой в кратчайшие сроки.

«Они очень благодарны за усилия полиции и все международное сотрудничество, и передают благодарность всем за участие и предоставленную информацию», – заявил представитель от имени семьи.

От родного города Максим до Белостока – почти 1200 км по прямой. Пока неизвестно, какую часть этого маршрута он преодолел на велосипеде, и как в итоге оказался на востоке Польши, не привлекая ничьего внимания.

