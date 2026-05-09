9 мая 2026, суббота, 22:12
Путин вдруг заявил, что готов встретиться с Зеленским в третьей стране

  • 9.05.2026, 22:10
Правитель РФ назвал «главное условие».

Российский диктатор Путин заявил о «готовности провести встречу» с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и на территории третьего государства. Главным условием он назвал подписание финального договора, сообщают росСМИ.

По словам российского диктатора, встреча на нейтральной территории якобы возможна лишь при условии достижения конкретных договоренностей.

«Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности на длительную историческую перспективу», - подчеркнул Путин.

В то же время он добавил, что Кремль якобы никогда не отказывался от личных контактов.

