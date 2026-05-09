Парад позора в Москве
- 9.05.2026, 16:00
Он стал поворотной точкой в восприятии армии РФ на мировой арене.
Прошедший в РФ парад в честь 9 мая обернулся для Кремля тотальным позором: полное отсутствие современной техники и беспрецедентные меры безопасности наглядно продемонстрировали страх перед украинским возмездием.
Введенное на три дня «праздничное» перемирие стало главной темой мировых СМИ, однако Дональд Трамп уже активно продвигает идею его продления для начала масштабных торгов. Несмотря на дипломатические маневры, США вновь подтверждают свою решительную поддержку Украины, возвращая войну в эпицентр глобальной повестки.
Что стоит за кулисами кремлевского страха, как Вашингтон усиливает давление на Москву и почему этот «парад бессилия» стал поворотной точкой в восприятии российской армии на мировой арене? Об этом в комментарии для YouTube-канала «Украина сегодня» рассказал российский блогер Ростислав Мурзагулов: