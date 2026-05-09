Ford собрал самый быстрый электрокар в мире 9.05.2026, 15:51

Электрический Mustang переписал историю дрэг-рейсинга.

Ford установил новый мировой рекорд среди электромобилей для дрэг-рейсинга. Новый Mustang Cobra Jet 2200 преодолел дистанцию 402 метра всего за 6,87 секунды, разогнавшись на финише до 356 км/ч, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Новинка стала модификацией предыдущего проекта Cobra Jet 1800, однако инженеры полностью переработали конструкцию. Вместо четырех электромоторов теперь используются два, но мощность выросла сразу до 2200 лошадиных сил. Одновременно Ford удалось снизить массу машины и сократить время зарядки.

Особое внимание уделили безопасности. Электрокар получил систему экстренного отключения питания: встроенный мини-заряд способен мгновенно разорвать главный электрический контур по команде пилота, механиков или маршалов трассы.

Одной из главных технических особенностей стала необычная трансмиссия. Mustang Cobra Jet 2200 оснащен многоскоростной коробкой передач и центробежным сцеплением, что помогает эффективно контролировать тягу на старте. После разгона система переходит в режим прямого привода для достижения максимальной скорости.

Несмотря на рекорд, эксперты напоминают, что речь идет о специализированном дрэг-каре. Для сравнения, серийный электрический гиперкар Rimac Nevera способен преодолеть те же 402 метра примерно за 7,9 секунды и разгоняется до 100 км/ч всего за 1,66 секунды.

It's official: The Ford Racing Mustang Cobra Jet 2200 has clocked a new record time of 6.87 at 221 mph - now the quickest electric car on the planet.#FordRacing pic.twitter.com/drmvH2XRp6 — Ford Racing (@FordRacing) April 25, 2026

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com