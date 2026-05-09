Что происходит с курсами валют в обменниках 9.05.2026, 16:39

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,899 рубля.

Доллар на нынешней неделе на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи преимущественно дешевел. «Зеркало» посмотрело, какова ситуация с курсами валют в обменниках в выходные.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,899 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — 2,848 рубля («Банк РРБ», «БНБ-Банк», «Статусбанк», «Технобанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Банк РРБ», «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 2,841 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,45 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «Беларусбанк» (3,36 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «Банк РРБ», «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,36 рубля.

Это нечастая ситуация, когда курс продажи одним банком валюты равен курсу продажи другим.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,79 рубля за 100 российских рублей («Альфа Банк», «Приорбанк»), а самый низкий — 3,735 рубля («БСБ Банк»).

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «Банке РРБ», «БНБ-Банке» — 3,7385 рубля за 100 российских рублей.

