Какая погода ждет белорусов на следующей неделе 9.05.2026, 17:32

Подробный прогноз синоптика.

Погода на неделю с 11 по 17 мая вернется в свое климатическое русло. Средняя температура воздуха ожидается около климатической нормы, как и положено в мае. И только ближе к выходным начнет снова теплеть. Об этом в прогнозе погоды провластному телеканалу ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

В начале недели погоду в Беларуси будет определять область высокого атмосферного давления. Только днем по западу страны скажется влияние атмосферного фронта с западных районов Европы, там и пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. На остальной территории существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный, умеренный. Ночью от +4 до +9 градусов. Днем от +12 до +17, а по юго-западу и югу страны воздух прогреется до +18…+23°С.

Во вторник атмосферными процессами начнет управлять циклон с центром над странами Балтии и связанные с ним фронты. Проходя через Беларусь, они принесут неустойчивую, ненастную погоду: кратковременные дожди, грозы и порывистый западный ветер, порывы до 20 м/с. Ночью и утром слабый туман. Влажность до 90%. Ночью ожидается от +7 до +12 тепла, днем от +12 на западе до +20…+23°С на юго-востоке.

В среду будет облачно с прояснениями, сохранится большая вероятность кратковременных грозовых дождей, а по востоку временами дожди могут быть сильными. Ночью и утром местами туман, влажность воздуха высокая — до 90%. Ветер западный, умеренный, временами порывистый. Ночью от +3 до +7 тепла. Днем от +10 на севере страны до +17 на юге, а в зоне дождей будет на пару градусов прохладнее.

Предварительно, в четверг атмосферные фронты с южных широт снова принесут дожди и грозы. Самые интенсивные пройдут по востоку страны. Будет облачно с непродолжительными прояснениями. Ветер переменных направлений, умеренный, временами порывистый. Ночью и утром местами туман, влажность воздуха высокая. Ночью от +4 до +9 градусов. Днем от +9 градусов на крайнем востоке до +15 в юго-западных и западных районах.

В пятницу ненастный циклон принесет влажные воздушные массы с Балтийского моря. В большинстве районов кратковременные дожди — от умеренных до сильных, будет пасмурно. Ветер ожидается свежий, северо-восточный, временами порывистый. Ночью и утром местами возможен непродолжительный туман. Ночью от +6 тепла на западе до +12 на востоке, днем от +16 в восточных районах до +21 в западных.

В выходные к нам заглянут малоактивные атмосферные фронты с запада Европы и более теплые, но по-прежнему влажные воздушные массы. В субботу ожидается переменная облачность, временами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный, умеренный. Влажность до 70%. Ночью от +7 до +13 тепла. Днем от +16 на северо-востоке до +21 на западе страны.

В воскресенье особых изменений не будет. Снова переменная облачность, сохранится высокая вероятность локальных небольших коротких дождей. Ночью и утром местами туман — видимость до полукилометра. Ветер юго-западный, умеренный. Ночью от +9 до +15 тепла, днем от +18 на северо-востоке до +23 на юге.

