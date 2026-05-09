На БелЖД произошел серьезный инцидент

На БелЖД произошел серьезный инцидент1
- 9.05.2026, 18:19
Он затронул безопасность движения и пассажиров.
«Сообщество железнодорожников Беларуси» получило информацию о серьёзном нарушении правил безопасности, которое случилось 6 мая 2026 года на маршруте Барановичи-Полесские — Институт Культуры.
В тот день произошло техническое нарушение, которое Белорусская железная дорога (БЖД) публично обозначила как «временное ограничение скорости».
Но по информации «Сообщества», речь идёт о значительно более серьёзной ситуации, затронувшей безопасность движения и пассажиров.
У электропоезда №6818 были обнаружены «ползуны» — плоские участки на поверхности колёс, возникающие при скольжении заблокированного колеса по рельсу. Такой дефект приводит к тому, что колесо перестаёт катиться и начинает наносить удар по рельсу при каждом обороте. Чем глубже ползун, тем сильнее ударная нагрузка на путь и элементы подвижного состава.
Именно это и произошло на перегоне Городея — Столбцы. По предварительной оценке, величина ползунов превышала безопасный порог, что потребовало немедленного введения ограничения скорости не только для поезда №6818, но и для всех составов, следовавших за ним.
На загруженном направлении Барановичи — Минск такие удары могли привести к повреждению рельсов, стрелочных переводов или буксовых узлов, а в худшем случае — к аварийной ситуации.
Несмотря на выявленную неисправность, поезд продолжил движение до конечной станции без высадки пассажиров, но уже с пониженной скоростью.
Такое решение у «Сообщества» вызывает вопросы: при подобных дефектах состав обычно снимается с линии на ближайшей станции, чтобы исключить риски для людей и инфраструктуры.
На конечной станции Институт Культуры специалисты подтвердили наличие серьёзных дефектов колёсных пар электропоезда ЭР9, который следовал за поездом №6818. По оценке экспертов, неисправность представляла потенциальную угрозу как пассажирам самого поезда, так и людям, находившимся в последующих составах, которые могли бы попасть на повреждённый участок пути.