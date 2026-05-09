9 мая 2026, суббота, 19:22
Шокирующие свидетельства: в рассекреченных США файлах нашли описание экипажа НЛО

  • 9.05.2026, 19:01
  • 1,400
«Около метра ростом в скафандрах и шлемах».

Среди документов о неопознанных летающих объектах (НЛО), опубликованных вчера, 8 мая, Пентагоном, есть свидетельства встреч людей с пришельцами. На это обратила внимание газета New York Post.

В рассекреченных файлах журналисты нашли внутренний доклад ФБР от 19 октября 1966 года. В нем собраны показания очевидцев за 1965 год, который в отчете назван «пиковым годом» наблюдений НЛО по всему миру.

Самым шокирующим стало описание приземления НЛО и членов его экипажа. По словам свидетеля, существа около метра ростом вышли из «летающего объекта» в скафандрах и шлемах. Сообщается о бесшумном передвижении НЛО с «фантастической скоростью», способности зависать неподвижно в воздухе, после чего стремительно удаляться.

В служебном отчете ФБР утверждает, что многие люди, сообщившие о своих наблюдениях за НЛО, – вполне «надежные лица», среди них сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, находящиеся при исполнении служебных обязанностей, и пилоты коммерческих авиалиний.

Кроме того, в этом документе упоминаются разбившиеся неопознанные объекты, обломки которых содержали магниевый сплав, чистый магний, «исключительно твердый неизвестный металл» и следы «микрометеоритных ударов на поверхности».

