Война будущего 9.05.2026, 19:18

Владимир Горбулин

Советник трех президентов Украины представил новую книгу.

Экс-директор Национального института стратегических исследований, советник трех президентов Украины Владимир Горбулин и директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак представили новую книгу «Война будущего» в интервью «Укринформу», пишет «Гордон».

В апреле издательств «Брайт Букс» сообщало, что издание рассказывает, как технологии российско-украинской войны 2022–2025 годов изменили поле боя.

«Мы стали свидетелями исторического слома. Российско-украинская война не просто превратилась в самый большой конфликт современности – она стала лабораторией, где рождается образ войн будущего. Эта книга – стратегическое видение выживания нации в мире, где технологическое преимущество является единственным реальным предохранителем агрессии», – говорится в аннотации.

Предисловие к ней написал Кирилл Буданов, который тогда возглавлял военную разведку Украины.

В интервью Горбулин отметил, что четыре года полномасштабного вторжения дали «очень серьезный материал для размышлений». Авторы констатируют, что никто не знает срока ее окончания, даже «уважаемый президент США Дональд Трамп».

По его мнению, такой войны еще не было в мировой истории, все больше военные события начинают перемешиваться с тем, что он называет «экономическим фактором войны». Горбулин заявил, что Киев не упустил возможность выгодных переговоров с Кремлем, приведя слова премьер-министра Великобритании времен Второй мировой войны Уинстона Черчилля.

- Напрасно было думать, что если мы попробуем заключить мир сейчас, мы получим лучшие условия, чем если бы мы боролись. Мы должны были стать государством-рабом... Я с ним согласен, – сказал политик.

«Война будущего» – не первая совместная работа авторов. До этого они выпустили книги «Россия над пропастью. Российско-украинская война. 200 дней» и «Война России против Украины. Как наконец разорвать 400-летний замкнутый круг».

В 2020 году Горбулин опубликовал книгу «Как победить Россию в войне будущего». В 2019 году вышли его мемуары «Мой путь в зазеркалье».

Владимир Горбулин – академик, вице-президент Национальной академии наук Украины. Бывший генеральный директор Национального космического агентства Украины и экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны. С 2023 года – председатель наблюдательного совета Национальной академии СБУ. Герой Украины.

Валентин Бадрак – писатель, известный военный эксперт, специалист в области влияния средств массовой информации, автор и соавтор ряда бестселлеров. Директор неправительственной аналитической организации «Центр исследований армии, конверсии и разоружения» (ЦИАКР).

