«Все видят какого-то пораженного деменцией деда» 1 4.05.2026, 13:14

Что стоит за информацией о «госперевороте Шойгу».

Телеканал CNN, издание Financial Times и российские «Важные истории» со ссылкой на данные европейской разведки сообщают, что экс-министр РФ Сергей Шойгу ассоциируется с риском госпереворота в России.

Насколько это реальный сценарий? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, профессором Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком:

— Я читал эту публикацию, и она скорее про паранойю Путина, чем о каких-либо реальных угрозах со стороны Шойгу. Но нужно понимать, что паранойя основана на определенных фактах. То есть нельзя сказать, что это сугубо потому, что дед поехал крышей.

Считаю, что здесь все-таки есть реальные основания. Наверное, Путин прекрасно помнит попытку переворота Евгения Пригожина. Если уже самый близкий к нему человек, по сути, возглавил заговор против него, то теперь Путин максимально осторожно ко всем относится, ожидая разнообразных действий.

Тем более Путин серьезно подвел свою элиту. Он обещал им быструю, беспроблемную войну. Точнее, даже не войну, а спецоперацию — что-то очень быстрое, безболезненное. В результате же Россия имеет одну из самых тяжелых войн за предыдущие десятилетия. Они несут серьезные убытки, как связанные с санкциями Запада, так и с санкциями СБУ, которые Украина наносит регулярно при помощи беспилотников по нефтепрерабатывающим заводам и другим стратегическим объектам.

Очевидно, что это все не может нравиться российской элите. Путин им постоянно обещает, что «вот-вот он всех победит», «вот-вот он договорится с Дональдом Трампом», «вот-вот он что-то решит». В реальности же ничего не происходит, его позиции проседают.

Не уверен, что именно Шойгу может иметь отношение к каким-либо попыткам переворота. Но то, что угроза существует, и она реальная, это факт, и Путин про это прекрасно знает. Кстати, в этом плане довольно забавно вспоминать все инициативы по поводу того, чтобы провести переговоры с Путиным в странах Европы, при участии Владимира Зеленского, приглашение Трампа к Путину на саммит G20 в Майами.

Думаю, всем очевидно, что туда Путин не поедет просто потому, что он всего боится. Публикация описывает, как он сидит неделями в бункере, как на это время готовят заготовки информационные для того, чтобы в информационном пространстве Путина показывать, как он избегает посещения своих резиденций, как там в целом существенно ограничился доступ людей к Путину и возможности для него где-то появляться. Безрадостная для Путина картина, которая, как мне кажется, очень показательна в контексте того, куда война идет.

— Издания сообщают, что у Путина развилась паранойя, он неделями прячется в бункерах. Почему именно сейчас появилась эта информация?

— Думаю, что на самом деле есть определенный сдвиг, который наблюдается в российском обществе. Его заметили и россияне, и иммигранты. Недавно была интересная статья Александpа Баунова о том, как Путин теряет ореол, такую своеобразную магию влияния на россиян. Длительное время его рассматривали неким гарантом стабильности, безопасности, что будет такая вот свободная, сытая жизнь, в обмен на то, что никто политикой не интересуется, в нее не лезет и вообще политикой занимается только Путин.

Такой общественный договор длительное время в России существовал, но последние успешные атаки Украины, в том числе на Туапсе, уже окончательно этот общественный договор подорвали. Иллюзия безопасности пропала.

Путин больше не гарант безопасности, и отношения к нему меняются и со стороны элиты, и со стороны общества. Вместо героического «мочителя в сортире», все видят какого-то пораженного деменцией деда, который лепечет какую-то чушь, пока в стране происходят реальные проблемы. Думаю, что это с этим связано.

Вот эта публикация, о которой мы с вами говорим, она во многом инициирована изнутри России. Сливают информацию, чтобы как-то на Путина в этой ситуации повлиять. В РФ ведется какая-то закулисная борьба, кто-то пытается подставить Шойгу. По сути — при живом Путине они делят власть.

