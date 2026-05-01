«Ноги вытирают, бумажки в урны бросают»: россиянку шокировала Беларусь 1.05.2026, 7:51

В комментариях развернулись настоящие баталии.

Преподавательница английского из России Анастасия Мазурская приехала в Беларусь и поделилась в Threads своим наблюдением об отличии местных жителей от россиян. Среди впечатлившего женщину — «неправильное» ударение и «странное» использование крышки от унитаза. Комментаторы не смогли пройти мимо — под постом развернулись настоящие баталии, пишет «Зеркало».

Как рассказала Анастасия, она в Беларуси уже три недели и за это время заметила «несколько различий».

«Белорусы часто неправильно ставят ударения (они говорят водУ, родИла, спинУ). Многие из тех, у кого я спрашивала, не знают про творожную пасху. Пьют воду из-под крана и считают, что это норм. Это странно, но почему-то везде опускают крышку от унитаза (вот такое замечательное наблюдение)», — написала она.

Также, по словам женщины, она слышала от белорусов, что «russian people (россияне. — Прим. ред.) очень злые». В конце Анастасия спросила у аудитории: «Чем, как вам кажется, белорусы отличаются от russian people?»

Всего за сутки пост россиянки посмотрели 170 тысяч раз. Комментариев под ним тоже немало. Причем если на оригинальный пост поставили лайк меньше 200 человек, ответы россиянке (часто неодобрительные) набирают тысячи реакций.

Кто-то отвечал по делу — комментировал содержание поста женщины. Например, часть людей объясняли Анастасии, что не так с ее наблюдениями, и рассказывали о других отличиях.

«1. Это обусловлено родным белорусским языком, поэтому ударения могут быть разными. 2. Творожная пасха просто не распространена. 3. Воду из-под крана у нас пить можно. 4. Крышка защищает от распространения мочи и фекалий в помещении».

«Белорусы просто другие. Потому что мы другая страна и другая нация. И различий действительно очень много».

«Ноги вытирают, бумажки в урны бросают, переходят улицу на зеленый. Много отличий. Мир прекрасен в своем разнообразии».

«Слушайте, в Беларуси есть собственный язык. И вот эти вот, как вам кажется, неправильные ударения, это его влияние. Во-вторых, русский в Беларуси отличается от российского. Так же, как английский в Новой Зеландии, Британии и Америке не идентичен. И это нормально. А в-третьих, русский и в России в каждом регионе может отличаться. Есть такое понятие — регионализм. И в-четвертых, как-то невежливо такое писать на всеобщее обозрение. Неудивительно, что беларусы недовольны гостями из РФ».

«Ну так у нас вода артезианская по всему Минску, че ее не пить?»

Отдельно людей зацепило удивление Анастасии от функциональности крышки унитаза.

«Инсайт, что крышкой унитаза, оказывается, можно пользоваться, уже говорит о том, что поездка прошла не зря».

«А у вас в России крышка унитаза — это декоративный элемент?»

Часть комментариев (причем они оказывались наиболее популярными) — эмоциональная реакция на подобные посты туристов из соседней страны.

«Настенька, ты уже загостилась в Беларуси. Пора и честь знать: отчаливать к себе на болота. Там и крышку унитаза опускать не надо за неимением унитазов в домах у большинства населения, и бормотуху можно вместо воды пить. И это… не приезжай к нам больше и своим передай, чтобы не ехали».

«Мы кажам не russian people, а «хай чорт у хату лезе, абы не маскаль», and I think it’s beautiful».

«Мы не захватываем чужие земли и не убиваем своих соседей: я думаю, это наше главное отличие. И еще: не учите нас, где ставить ударение, а то подумаете, что мы ущемляем права русскоговорящих, и придете их освобождать…»

