«Лукашенко и сыновьям выдали «черную метку»2
- 1.05.2026, 8:58
Что означает для белорусских предприятий попадание в украинские санкционные списки?
Украинский политолог Евгений Магда в комментарии «Филину» рассказал о введении Киевом очередных санкций против белорусских граждан и предприятий.
— Украина действует точечно, чтобы продемонстрировать, как режим Лукашенко сотрудничает с Россией, — отмечает в комментарии Филину Евгений Магда. — Почему именно сейчас?
Очевидно, что раньше приоритетом было введение санкций против российских предприятий. А теперь очередь дошла до белорусских (ограничения введены против 16 граждан и 11 юридических лиц Беларуси — Ф.)
— Будут ли украинские санкционные списки унифицированы с европейскими?
— Такого механизма унификации всех санкций нет. Но мы будем убеждать наших партнеров на Западе, опираясь на свои списки. В свою очередь, те, однозначно, обращают внимание на наш санкционный список, но он не является для них определяющим.
Точно так же и Украина, она тоже принимает во внимание европейские списки. А сами списки могут быть разными. Например, ЕС, США, Великобритания ввели в феврале 2022 года санкции против Путина, а Украина это сделала только в июне. То есть варианты санкционных списков могут быть разными.
— Что означает для белорусских предприятий попадание в украинские санкционные списки?
— Это означает, что мы выдаем им «черную метку» за сотрудничество с РФ.
Понятно, что сама Украина не сотрудничает с этими предприятиями. Но теперь она будет смотреть и на контрагентов, на предприятия из ЕС, например, польские или литовские, которые могут с кем-то из них сотрудничать.
Рассматривать какие-либо последствия в будущем по санкционным спискам можно только после остановки или приостановки российско-украинской войны.
— А для сыновей Лукашенко что означает введение Украиной санкций против них?
— Они и связанные с ними бизнесы не будут принимать участие в восстановлении Украины. Им политически указывается на то, что они сделали свой выбор.
Ранее, напомню, и против самого Лукашенко ввели санкции, чтобы дать ему понять, что Украина заканчивает с ним любые игры.