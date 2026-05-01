«Лукашенко и сыновьям выдали «черную метку» 1.05.2026, 8:58

2,510

Что означает для белорусских предприятий попадание в украинские санкционные списки?

Украинский политолог Евгений Магда в комментарии «Филину» рассказал о введении Киевом очередных санкций против белорусских граждан и предприятий.

— Украина действует точечно, чтобы продемонстрировать, как режим Лукашенко сотрудничает с Россией, — отмечает в комментарии Филину Евгений Магда. — Почему именно сейчас?

Очевидно, что раньше приоритетом было введение санкций против российских предприятий. А теперь очередь дошла до белорусских (ограничения введены против 16 граждан и 11 юридических лиц Беларуси — Ф.)

— Будут ли украинские санкционные списки унифицированы с европейскими?

— Такого механизма унификации всех санкций нет. Но мы будем убеждать наших партнеров на Западе, опираясь на свои списки. В свою очередь, те, однозначно, обращают внимание на наш санкционный список, но он не является для них определяющим.

Точно так же и Украина, она тоже принимает во внимание европейские списки. А сами списки могут быть разными. Например, ЕС, США, Великобритания ввели в феврале 2022 года санкции против Путина, а Украина это сделала только в июне. То есть варианты санкционных списков могут быть разными.

— Что означает для белорусских предприятий попадание в украинские санкционные списки?

— Это означает, что мы выдаем им «черную метку» за сотрудничество с РФ.

Понятно, что сама Украина не сотрудничает с этими предприятиями. Но теперь она будет смотреть и на контрагентов, на предприятия из ЕС, например, польские или литовские, которые могут с кем-то из них сотрудничать.

Рассматривать какие-либо последствия в будущем по санкционным спискам можно только после остановки или приостановки российско-украинской войны.

— А для сыновей Лукашенко что означает введение Украиной санкций против них?

— Они и связанные с ними бизнесы не будут принимать участие в восстановлении Украины. Им политически указывается на то, что они сделали свой выбор.

Ранее, напомню, и против самого Лукашенко ввели санкции, чтобы дать ему понять, что Украина заканчивает с ним любые игры.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com