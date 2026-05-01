Польский генерал: Россию можно победить

Польский генерал: Россию можно победить1
- 1.05.2026, 9:36
Что станет причиной для активации статьи 5 Устава НАТО?
Кремль уже ведет против Польши гибридную кампанию, направленную на подрыв стабильности и безопасности в регионе. Об этом заявил генерал-лейтенант польской армии Кшиштоф Кроль, пишет The New York Times.
"Они нас испытывают. Они дали понять: мол, мы уже ведем против вас войну", - сказал Кроль.
По его словам, речь идет не только о военной угрозе, но и об атаках на инфраструктуру, киберпространство и общество в целом.
"Вы пытаетесь сдержать нас военным путем. Но мы можем нанести удар по вам в любое время - по всему обществу, в глубине ваших территорий", - подчеркнул генерал.
Он напомнил о попытке саботажа польской железной дороги, которая могла привести к масштабной трагедии.
"Эта атака не привела к жертвам. Но если бы она удалась, погибли бы сотни людей. Была бы это тогда достаточная причина для активации статьи 5?" - отметил Кроль.
Генерал также призвал НАТО действовать жестче в ответ на действия России.
"Если мы не будем реагировать, в долгосрочной перспективе можем потерпеть поражение", - подчеркнул он.
По словам Кроля, Альянс должен рассмотреть возможность зеркального ответа на гибридные атаки.
Он также подчеркнул, что Польша активно готовится к возможным угрозам - увеличивает численность армии, инвестирует в вооружение и развивает направление беспилотников.