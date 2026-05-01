Польский генерал: Россию можно победить 1 1.05.2026, 9:36

Что станет причиной для активации статьи 5 Устава НАТО?

Кремль уже ведет против Польши гибридную кампанию, направленную на подрыв стабильности и безопасности в регионе. Об этом заявил генерал-лейтенант польской армии Кшиштоф Кроль, пишет The New York Times.

"Они нас испытывают. Они дали понять: мол, мы уже ведем против вас войну", - сказал Кроль.

По его словам, речь идет не только о военной угрозе, но и об атаках на инфраструктуру, киберпространство и общество в целом.

"Вы пытаетесь сдержать нас военным путем. Но мы можем нанести удар по вам в любое время - по всему обществу, в глубине ваших территорий", - подчеркнул генерал.

Он напомнил о попытке саботажа польской железной дороги, которая могла привести к масштабной трагедии.

"Эта атака не привела к жертвам. Но если бы она удалась, погибли бы сотни людей. Была бы это тогда достаточная причина для активации статьи 5?" - отметил Кроль.

Генерал также призвал НАТО действовать жестче в ответ на действия России.

"Если мы не будем реагировать, в долгосрочной перспективе можем потерпеть поражение", - подчеркнул он.

По словам Кроля, Альянс должен рассмотреть возможность зеркального ответа на гибридные атаки.

Он также подчеркнул, что Польша активно готовится к возможным угрозам - увеличивает численность армии, инвестирует в вооружение и развивает направление беспилотников.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com