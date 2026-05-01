«Мы забрали Первомай у Лукашенко»1
- 1.05.2026, 10:12
Как отмечали День Труда в Беларуси.
В середине 90-х лукашенковский режим пытался устраивать пропагандистские уличные шоу 1 мая. Власти думали, что смогут сделать популярный в советское время праздник своим. Но уже в течение 20 лет официальных массовых демонстраций в этот день не проводят. Почему?
На этот вопрос телеграм-каналу «Баста» ответил один из участников движения Сопротивления в Беларуси:
«1 мая у нас традиционно воспринимался как День труда, однако история этого праздника началась задолго до современности - от рабочих протестов XIX века. Поэтому неудивительно, что его стала отмечать белорусская оппозиция.
1 мая 1996 года, в разгар «Минской весны» в столице прошла одна из самых массовых демонстраций. Люди собрались на мероприятие, устроенное властями, но потом развернули бело-красно-белые флаги и оказалось, что сторонников Лукашенко на акции, им же устроенной, почти нет. Десятки тысяч человек во главе с Николаем Статкевичем прошли по центру Минска, скандируя «Жыве Беларусь» и «Диктатора в отставку!».
Похожая ситуация повторялась из года в год. В какой-то момент власти перестали афишировать свои мероприятия, но все равно на них приходили патриоты и превращали в протестные акции. Так, 1 мая 2008 года на официальной акции, проходившей у Национальной библиотеки, активисты «Европейской Беларуси», «Народнай Грамады» и других организаций подняли национальные флаги.
После этого официальные массовые акции в Первомай вообще не проводились – Лукашенко понимал, что на них придут его противники, и их будет больше, чем его сторонников.
В 2017 году первомайская акция завершила «горячую весну», когда по всей стране протестовали против Декрета о тунеядцах – власти тогда вынуждены были пойти на уступки.
Так мы забрали Первомай у Лукашенко и вернули этому празднику истинный смысл».