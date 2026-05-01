На Ближнем Востоке – новый оборонный альянс 1.05.2026, 10:58

Еще шесть лет назад одна из этих стран не признавала другую.

Израиль экстренно направил в ОАЭ современные системы вооружения, включая передовой лазер Iron Beam, чтобы помочь защитить эту страну от иранских ракет и беспилотников. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Помимо лазера, Израиль передал ОАЭ облегченную систему наблюдения Spectro, способную обнаруживать приближающиеся дроны, в том числе «шахеды», на расстоянии до 20 км. Вместе с системами Iron Beam и Spectro в ОАЭ были направлены несколько десятков израильских военнослужащих для обслуживания оборудования.

Как передает FT, развертывание лазера и системы наблюдения стало одним из первых масштабных примеров оборонного сотрудничества между странами, не имевшими дипломатических отношений до Авраамских соглашений 2020 года.

Поводом для кооперации послужило то, что ОАЭ приняли на себя основной удар иранцев в ходе совместной американо-израильской операции против Тегерана. По территории монархии было выпущено всего более 500 баллистических ракет и 2 тыс. беспилотников. Большинство из них было перехвачено с помощью систем ПВО, включая израильские.

До августа 2020 года ОАЭ официально не признавали право Израиля на существование и оба государства официально не имели дипломатических или экономических связей.

