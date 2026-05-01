Bild: В иранском режиме раскол по поводу переговоров с США

В иранском режиме раскол по поводу переговоров с США 6 1.05.2026, 11:51

Иллюзия сплоченности иранского руководства развеивается.

Внутри режима идет острая дискуссия о дальнейших шагах в отношении США. Согласно данным Iran International, в секретном письме к верховному лидеру Моджтабе Хаменеи высокопоставленные политики заявляют: Иран должен вести с американцами переговоры по своей ядерной программе, пишет Bild.

Часть руководства считает переговоры необходимыми для стабилизации ситуации. Другие, напротив, рассматривают даже обсуждение ядерного вопроса как явное нарушение «красных линий» — поскольку, как утверждается, Хаменеи дал установку, что это не должно обсуждаться с Вашингтоном.

Некоторые ведущие иранские политики подписали письмо, другие отказались.

К числу подписавших его относятся президент Масуд Пезешкиан и председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Их противники, такие как дипломат Али Багери Кани, как утверждается, даже целенаправленно распространяли это письмо.

Параллельно обострился спор вокруг текущих переговоров. Сторонники жёсткого подхода обвиняют переговорную команду в том, что она сознательно нарушила линию руководства. Некоторые, как заместитель главы комиссии по национальной безопасности Махмуд Набавиан, открыто говорят о переговорах как о «стратегической ошибке».

При этом иранское руководство пытается скрыть внутренний конфликт. Несколько высокопоставленных политиков распространили почти идентичные заявления. Галибаф заявил: «В Иране нет ни жёсткой линии, ни умеренных. Мы все иранцы и революционеры». Президент Пезешкиан также подчеркнул единство схожими словами.

Однако именно эта демонстративная сплочённость теперь выглядит недостоверной. Просочившееся письмо показывает — за кулисами разворачивается фундаментальный конфликт.

