Атаки на НПЗ в Туапсе: последствия четвертого удара 4 1.05.2026, 12:47

РФ потеряла часть мощностей.

После очередного удара дронов по Туапсинскому НПЗ в Краснодарском крае РФ производственные мощности предприятия снизились.

Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Сил беспилотных систем ВСУ Ольга Мельошина, пишет Цензор.нет.

Она подчеркнула, что подразделения Сил беспилотных систем (СБС) действуют во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины. При этом она отметила, что детали последних операций пока не раскрываются и ожидается официальное подтверждение от Генерального штаба.

По словам Мельошиной, один из атакованных нефтеперерабатывающих заводов имел мощность около 12 миллионов тонн нефти в год. Она подчеркнула, что повторные поражения постепенно снижают его функциональные возможности.

«Четвертый визит, мне кажется, немного уменьшил эту мощность, и мы будем делать все, чтобы соответствующая мощность противника только снижалась», — сказала пресс-секретарь.

Мельошина подчеркнула, что удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России являются легитимными, поскольку эти объекты обеспечивают финансирование российской армии.

«Силы беспилотных систем работают исключительно по объектам, связанным с войсками противника... переработка нефти является источником финансирования армии противника», — отметила она.

По словам пресс-секретаря, такие операции имеют не только экономический, но и психологический эффект, ведь они меняют представление о безопасности отдаленных регионов России.

«Если раньше 1500 или 2000 километров от государственной границы были для России безопасным тылом, то сегодня ситуация меняется», — сказала Мельошина.

Она также сообщила, что окончательные данные за апрель еще уточняются, однако, по оценкам аналитиков, мощности российской нефтепереработки могли снизиться на 20–30%.

Отдельно Мельошина отметила, что эффективность украинских ударов частично связана с поражением российских систем противовоздушной обороны.

«За зиму и начало весны нашим подразделениям удалось уничтожить более 100 систем ЗРК», — добавила она.

