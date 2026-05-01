Замглавы МИД Польши: Анджей Пoчобут выйдет из больницы в ближайшие дни 1.05.2026, 13:25

Анджей Пoчобут

Состояние здоровья бывшего узника режима Лукашенко улучшилось.

«Анджей Пoчобут находится во все более лучшем состоянии. Выписка из больницы может состояться в ближайшие дни», — сообщил в программе «Гость утра» на TVP Info заместитель министра иностранных дел Марцин Босацкий.

В начале разговора затронули тему Анджея Пoчобута, который после многих лет содержания белорусским режимом вернулся в Польшу. Он был госпитализирован и находится в больнице уже несколько десятков часов.

— Когда он выйдет? Точно не знаю, но знаю, что его состояние улучшается. Выписка может состояться в ближайшие дни, — передал Босацкий.

После полного восстановления Пoчобут должен также получить государственную награду из рук президента. Состоится ли это в субботу, 2 мая?

— Это зависит от самого Анджея и врачей. Не удивлюсь, если это произойдет 2 мая, но, возможно, это будет на следующей неделе. Я знаю, что президент Кароль Навроцкий твердо намерен в ближайшие дни вручить Анджею Пoчобуту высшую государственную награду Республики Польша, — добавил заместитель министра иностранных дел.

Напомним, Анджей Почобут вышел на свободу в результате обмена на белорусско-польской границе по формуле «пять на пять».

В феврале 2023 года суд в Гродно приговорил Анджея Почобута к 8 годам колонии по статьям о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (статья 361-3 УК).

Анджея несколько раз помещали в ПКТ в новополоцкой колонии. В заключении он сильно похудел, перенес операцию по удалению язв на коже. В октябре 2025 года он заочно получил Премию Сахарова, в ноябре он получил высшую награду Польши — орден Белого орла.

В 2024 году Анджей Почобут стал почетным гражданином Варшавы.

