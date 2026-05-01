Восемь лет в режиме ускоряющегося «сжатия» 1.05.2026, 14:22

Правда про демографический профиль в областях Беларуси.

К началу 2026 года Гомельский регион подошёл с рекордно низкой рождаемостью, которая за восемь лет сократилась почти вдвое, выяснил «Флагшток», изучив данные Белстата. Хуже всего то, что поводов для оптимизма в принципе нет.

Рождаемость: от спада к историческим минимумам

Главный демографический тренд последних лет – резкое снижение числа рождаемых детей. В 2017 году в Гомельской области родился 15 991 ребёнок. К 2025 году этот показатель упал до 8 350. Суммарный коэффициент рождаемости, то есть среднее число детей на одну женщину, снизился с 1,7 в 2017 году до 1,1 в 2025-м. Это почти вдвое ниже уровня, необходимого для простого воспроизводства поколений, который обычно оценивается примерно в 2,1 ребёнка на женщину.

Основной возраст деторождения пока остаётся в диапазоне 25–29 лет. Наиболее заметно изменилась ситуация среди молодых матерей. В целом по стране возрастной коэффициент рождаемости для группы 20–24 лет снизился с 80,8 до 40 на 1000 женщин. Цифры отражают трансформации репродуктивного поведения: молодые женщины всё чаще откладывают рождение детей. В 2017 году возрастная группа 20–24 года рожала больше, чем женщины в 30–34 года. К 2025 году всё изменилось: в среднем 1000 женщин в возрасте 30-34 рожали 52 раза против 40 родов у 20-24 летних.

Смертность и «демографические ножницы»

В 2017 году в Гомельской области умерли 18 407 человек. В 2025 году — 17 439. Абсолютное число смертей как и смертность на 1000 жителей сильно не изменились. Однако сочетание быстро падающей рождаемости при сохраняющейся высокой смертности создаёт эффект «демографических ножниц». Число новых детей всё меньше, число смертей остаётся примерно на прежнем уровне, а значит естественная убыль становится всё быстрее и больше по размерам.

Отсутствие данных по смертности за 2020–2021 годы не позволяет точно оценить реальные демографические потери региона в период пандемии COVID-19. Однако итоговая динамика к 2025 году показывает, что естественная убыль населения выросла примерно в четыре раза: с -1,7 до - 6,9 на 1000 жителей.

Исчезающая деревня и миграция

Быстрее всего сокращается сельское население области. Только за четыре года, с 2021 по 2025-й, численность сельского населения сократилась на 9% – с 315,9 тыс. до 287,3 тыс. человек. За такими цифрами стоят закрывающиеся школы, вымирающие деревни, сокращение местного рынка труда и постепенное исчезновение социальной инфраструктуры.

Миграционный баланс области остаётся хронически отрицательным: регион ежегодно теряет больше людей, чем принимает. В 2025 году миграционная убыль составила 2 218 человек. При этом официальная миграционная статистика и близко не отражает полной картины. По числу белoрусских мигрантов, зарегистрированных только в странах ЕС за тот же период, раздел о миграции, даже при осторожной оценке, может быть занижен в 5–10 раз.

Регион теряет население темпами, которые сложно компенсировать без внешнего притока людей. При этом само направление миграции значительно больше способствует сокращению числа жителей области, чем росту.

Кризис традиционной семьи

Социальная статистика также показывает изменение и семейного поведения. В 2021 году в Гомельской области было зарегистрировалось 8 657 новых браков. К 2025 году их число снизилось до 7 446.

При этом количество разводов остаётся почти неизменным — около 5 000 случаев в год. В результате соотношение браков и разводов становится всё менее устойчивым: свадеб меньше, разводов почти столько же. Это не единственная причина снижения рождаемости, но наличие полной семьи – один из важных факторов, который напрямую связан с решением о рождении детей.

Последствия на горизонте 20 лет

К 2026 году Гомельская область подошла к демографическому разлому. Рождаемость на уровне 6,3 рождения на 1000 человек – это не просто плохой статистический показатель. Это сигнал о долгосрочной неуверенности населения, изменении жизненных стратегий и ослаблении прежней модели воспроизводства.

Через 10-15 лет на рынок труда начнёт выходить поколение 2020-х — поколение, которое физически почти в два раза меньше поколения своих родителей. Это приведёт к дефициту кадров во всех секторах экономики. Одновременно будет расти нагрузка на пенсионную систему и здравоохранение.

Приближающаяся трудовая яма должна стать главной темой для обсуждения не завтра, а уже сегодня.

«Белые пятна» в цифрах

В основе данного материала лежат опубликованные недавно официальные данные Белстата за 2017–2019 и 2021–2025 годы. На скрываемый блок статистики пришлись пандемия COVID-19, политический кризис 2020 года и последующие социально-экономические изменения. Также необходимо учитывать, что в 2019 году прошла перепись населения. Её результаты могли скорректировать накопленные статистические искажения предыдущих лет, однако степень этой корректировки, на примере данных о миграции, остаётся не до конца понятной.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com