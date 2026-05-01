ВСУ поразили самолеты Су-57 и Су-34 ВС РФ под Челябинском

ВСУ поразили самолеты Су-57 и Су-34 ВС РФ под Челябинском2
- 1.05.2026, 15:39
Удар произведен за 1700 километров от Украины.
В Генштабе ВСУ подтвердили проведение операции по снижению ударного потенциала РФ, в ходе которой были поражены российские военные самолеты на удаленном аэродроме.
По имеющейся информации, 25 апреля 2026 года на аэродроме Шагол, расположенном в Челябинской области РФ, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ поразили несколько истребителей Су-57, а также один истребитель-бомбардировщик Су-34.
Отмечается, что объекты находились примерно в 1700 километрах от государственной границы Украины, что свидетельствует о значительной дальности операции. При этом уровень повреждений авиационной техники в настоящее время уточняется.