ВСУ поразили самолеты Су-57 и Су-34 ВС РФ под Челябинском 2 1.05.2026, 15:39

2,458

Су-57

Удар произведен за 1700 километров от Украины.

В Генштабе ВСУ подтвердили проведение операции по снижению ударного потенциала РФ, в ходе которой были поражены российские военные самолеты на удаленном аэродроме.

По имеющейся информации, 25 апреля 2026 года на аэродроме Шагол, расположенном в Челябинской области РФ, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ поразили несколько истребителей Су-57, а также один истребитель-бомбардировщик Су-34.

Отмечается, что объекты находились примерно в 1700 километрах от государственной границы Украины, что свидетельствует о значительной дальности операции. При этом уровень повреждений авиационной техники в настоящее время уточняется.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com