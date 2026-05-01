Зеленский раскрыл потери России в результате «дальнобойных санкций»3
- 1.05.2026, 16:35
Удары по вражеским объектам вышли на новый уровень по трем компонентам.
Из-за «дальнобойных санкций» Россия потеряла с начала 2026 года не менее 7 миллиардов долларов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
- По самым скромным оценкам, государство-агрессор потеряло с начала года не менее 7 миллиардов долларов только непосредственно от наших точных санкций против российской нефтяной индустрии и переработки: от попаданий, простоя, задержек с отгрузками, - рассказал он.
Президент Украины отметил, что по итогам апреля «дальнобойные санкции» Украины вышли на новый уровень по трем компонентам: сокращение нефтяной прибыли страны-агрессора, дистанция и интенсивность санкций.
«Важно, что не только достигается сам объект, как это определено боевой задачей, но и увеличивается время простоя объекта или по крайней мере ощутимое сокращение его работы», - говорится в заявлении главы украинского государства.
Зеленский анонсировал масштабирование направления дальнобойных систем Украины, и добавил, что решения уже готовятся.