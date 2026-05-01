Зеленский раскрыл потери России в результате «дальнобойных санкций» 3 1.05.2026, 16:35

1,688

Владимир Зеленский

Удары по вражеским объектам вышли на новый уровень по трем компонентам.

Из-за «дальнобойных санкций» Россия потеряла с начала 2026 года не менее 7 миллиардов долларов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

- По самым скромным оценкам, государство-агрессор потеряло с начала года не менее 7 миллиардов долларов только непосредственно от наших точных санкций против российской нефтяной индустрии и переработки: от попаданий, простоя, задержек с отгрузками, - рассказал он.

Президент Украины отметил, что по итогам апреля «дальнобойные санкции» Украины вышли на новый уровень по трем компонентам: сокращение нефтяной прибыли страны-агрессора, дистанция и интенсивность санкций.

«Важно, что не только достигается сам объект, как это определено боевой задачей, но и увеличивается время простоя объекта или по крайней мере ощутимое сокращение его работы», - говорится в заявлении главы украинского государства.

Зеленский анонсировал масштабирование направления дальнобойных систем Украины, и добавил, что решения уже готовятся.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com