1 мая 2026, пятница, 17:50
Зеленский раскрыл потери России в результате «дальнобойных санкций»

  • 1.05.2026, 16:35
Зеленский раскрыл потери России в результате «дальнобойных санкций»
Владимир Зеленский

Удары по вражеским объектам вышли на новый уровень по трем компонентам.

Из-за «дальнобойных санкций» Россия потеряла с начала 2026 года не менее 7 миллиардов долларов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

- По самым скромным оценкам, государство-агрессор потеряло с начала года не менее 7 миллиардов долларов только непосредственно от наших точных санкций против российской нефтяной индустрии и переработки: от попаданий, простоя, задержек с отгрузками, - рассказал он.

Президент Украины отметил, что по итогам апреля «дальнобойные санкции» Украины вышли на новый уровень по трем компонентам: сокращение нефтяной прибыли страны-агрессора, дистанция и интенсивность санкций.

«Важно, что не только достигается сам объект, как это определено боевой задачей, но и увеличивается время простоя объекта или по крайней мере ощутимое сокращение его работы», - говорится в заявлении главы украинского государства.

Зеленский анонсировал масштабирование направления дальнобойных систем Украины, и добавил, что решения уже готовятся.

КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко