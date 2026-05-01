Время «огненной воды» 1 1.05.2026, 16:46

Есть новость для Лаврова, Захаровой и Медведева.

Отличная новость для Лаврова, Захаровой и Медведева – Трамп отменил тарифы и ограничения на шотландский виски:

«В честь короля и королевы... я отменяю тарифы и ограничения на виски, связанные с возможностью Шотландии сотрудничать с Содружеством Кентукки по вопросам виски и бурбона — двух очень важных отраслей в Шотландии и Кентукки».

В Великобританию дорога для обозначенной выше тройки закрыта, а вот в Америку Дмитриев летает. Поскольку шотландский виски там подешевеет, можно попросить о закупке нескольких ящиков. Да и бурбона в таком же количестве прихватить, пишет телеграм-канал «Времени на раскачку нет».

Потом можно в МИД устроить дегустацию для своих, назвать её для маскировки «возрождённый дух Анкориджа»: вдохнул запах «огненной воды» из Шотландии и Америки и понеслась она, горячая, вглубь суверенных антинацистских организмов, радостно урча.

Кстати, можно и соревнование МИД (Лавров) против Совбеза (Медведев) устроить. Как в первом «Индиане Джонсе» показано – сядут друг против друга и начнут опрокидывать стопку за стопкой, кто первый упадёт под стол. А Захарова будет ставки принимать.

Кто победит? Конечно, на стороне борца с «хрюкающими подсвинками» как бы «молодость», напор, энергия. Но мы бы ветерана дипломатических скачек со счетов не сбрасывали. Вероятно, он обладает изощрённой, отточенной годами техникой и нешуточной выносливостью. Да и виски с бурбоном ему, пожалуй, поближе будет. Медведев, всё же, хоть и универсал, но больше специалист по разгрому «Финляндии» - двух-трёх штук за выходные.

